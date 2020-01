Mónica Farro y su producción de fotos en la playa de “La Feliz!”.

Mónica Farro se encuentra en plena temporada teatral en la ciudad de Mar del Plata. Haciendo todo lo que conlleva hacer teatro en verano, la vedetta oriunda de Uruguay protagonizó una infartante producción de fotos en la playa de “La Feliz!”.

A pesar de que la temperatura del agua no era la adecuada, Mónica Farro no dejó de deslumbrar foto a todo, levantando suspiros en sus miles de seguidores. El teatro representa una gran carga de energía y tiempo para la modelo pero ella se encarga de tener asistencia perfecta en el gimnasio.

Sobre que espera en esta temporada, Mónica Farro dijo: “Espero que sea un éxito está temporada. Creemos que la gente no se va a ir a veranear afuera, sino que se va a quedar acá”.

Sobre su situación económica luego de las burlas por sus canjes dijo: “Mi vida es normal, llego a fin de mes perfecto y pago mis cuentas perfectamente, y todavía no me falta nada. No necesito nada ni me estoy muriendo de hambre y trabajo gracias a Dios tengo”.

En su momento dijo que muchos querían estar en su lugar y por eso la criticaban, pero ahora se corrigió: “Lo tomaron para cualquier lado como que me estaba muriendo de hambre y no dije eso, pero si me pongo en el lugar de toda la gente que está sin trabajo y se le dificulta llegar a fin de mes”.

“Y al que tiene trabajo también, cuesta pagar porque hoy sale todo siete veces más de lo que salía hace unos años. Pero mientras uno tenga trabajo y pueda generar, por más que vengan las cuentas uno las va a pagar. Y yo estoy tranquila, no estoy ni muy bien ni muy mal, tranquila, ¡por ahora!”, continuo Mónica Farro.