Mónica Farro le respondió sin filtros a Malena Pichot: “Se embanderan con la palabra pero solo insultan a otras mujeres”

Luego de los comentarios de Malena Pichot contra Mónica Farro, la vedette salió a responderle y apuntó fuerte contra la actriz, sumando un nuevo capítulo a la pelea.

Todo se inicia a partir de un extracto de una entrevista a Farro en donde expresó: “Yo no soy ‘muerte al macho’. A los hombres los necesitamos. Fui abanderada de la violencia de género en su momento, pero eso no quiere decir que soy re contra feminista”.

En diálogo con Edith Hermida, Mónica Farro, agregó: “Me gustan los piropos, me gustan que me abran la puerta del auto y si eso hace que no sea feminista, entonces no seré. No soy de las que se van a desnudar al Obelisco y quieren que maten a los hombres. Violencia hay en todos lados”.

“El feminismo está bueno, está bien que nos respeten, que no nos maten, que nos paguen igual. Hay un montón de cosas que me parecen bien, pero nunca me sentí en ese lugar por debajo del hombre”, finalizó.

El descargo de Mónica Farro contra Malena Pichot.

A partir de allí se iniciaron las repercusiones y fue Malena Pichot una de las primeras en salirle al cruce: “El ya fotocopiado, refritado y contradictorio discurso ‘esta bueno que no nos maten…pero tampoco nos vayamos al extremo del feminismo’ (?). No sabe qué es más peligroso: un femicida/violador o una feminista”.

“Mónica Farro vive de complacer a los hombres, o sea es su trabajo literal, vive de ser agradable a la vista para los hombres y a todo lo demás. Vive de ser una fantasía de los varones, por supuesto que no es feminista”, escribió la actriz y comediante.

La respuesta de Mónica Farro no se hizo esperar y en las redes sociales puso: “Qué enferma está la sociedad que no hay democracia para opinar y éstas mujeres que se embanderan con la palabra solo insultan a otras mujeres, ¿no serán machistas? Jajaja ¿No se bancan que yo piense distinto? ¿Por qué?”.

“Y si no se identifican con lo que digo, ¿por qué se hacen cargo? Yo pienso como tengo ganas, cuando me cagaban a palos ustedes no estaban, pueden pedir lo que quieran como se les antoje y no todos debemos estar de acuerdo con las formas, si son las de ustedes es su tema, ¡las mías no!”, añadió.

Finalmente Farro dijo que ella no habló de manera personas, sino que le hizo de forma general, pero que luego recibió un ataque directo, por lo que reomendó: “¡vayan a masturbarse que es muy sano y no me jodan a mí, ridículas!”.