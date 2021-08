Mónica Farro explicó los detalles de una situación que sufrió en las últimas horas en la vía publica.

Mónica Farro contó los detalles de un grave accidente que tuvo en las últimas horas y en plena vía pública.

En medio de la preocupación por su estado de salud, la vedette salió a contar lo sucedido en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de Radio Mitre).

“¿Me mordieron?, me la re dí la puta madre”, redactó en sus stories de Instagram sobre lo ocurrido.

Y luego, amplió los detalles: “No me pasó nada, solamente me di un golpe con un andamio en la calle”.