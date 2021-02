Mónica Farro confesó que le propusieron lanzarse a la política: «Me tentaron y lo estoy pensando»

La vedette uruguaya habló para el programa que conduce Juan Etchegoyen, Mitre Live, emitido por Radio Mitre. Allí, confesó que está analizando una propuesta de interiorizarse en el mundo de la política. Según Mónica Farro, la oferta laboral le llegó a sus oídos debido a que ella fue víctima de la violencia de género y podría ser una buena representante para todos los damnificados por el mismo motivo.

En la entrevista, Mónica Farro expresó: «Desde el problema que tuve con una persona que denuncié por violencia, de lo de Tinelli no me llamaron más. No apoyaron a la víctima y siguen sin apoyarla. En ese lugar yo no voy a entrar más, ya lo asumí. Es lamentable en el siglo que vivimos. Estuve en Corte y Confección y me encantó porque me reencontré con gran parte de ellos».

Sobre ese suceso y por eso, la actriz siguió ampliando: «La popularidad está buena y te da una adrenalina diferente, me gusta el teatro e ir por diferentes lugares. Y ahora me están tentando para la política. Tengo unas propuestas que estoy pensando para tener un espacio y acompañar hablando sobre los derechos de la mujer. No voy a decir qué partido ni nada, porque todavía no lo tengo definido».

Mónica Farro explicó que opina que su candidatura a un puesto político de un partido desconocido, la podría llevar a recibir muchas críticas y poner a la gente en su contra, cosa que no le agrada para nada. A su vez, la actriz se mostró interpelada por la oferta y dijo estar decidiéndolo. En cuanto a su pensamiento político y a sobre las opiniones de la gente, la modelo tuvo oportunidad de dar algunas declaraciones.

La exPlayboy comentó: «La política desde el lado de los derechos de la mujer. Nunca fanática con una locura. El otro día me agredieron en la vía pública por elegir a Pepe Mujica en el programa de Jey Mammón. Dije que lo elegía a él antes que a Francescoli y a Laport porque tenemos diferentes ideas políticas». A su vez, también dijo: «La política divide y no voy a cambiar a la gente yo. Estoy analizando los pro y los contra, esto nunca lo dije. Te tiro la primicia».