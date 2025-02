Morena Rial sigue deteninda por negarse a declarar y Mónica Farro se refirió a la detención de Rial cómo una situación “que ya no sorprende” y añadió: “Después de lo que nos pasó a nosotros en LAM hace más de un año.” acusando a la influencer de haberle robado.

En mayo de 2023, la vedette Mónica Farro fue víctima de un robo en los camarines del programa “LAM”. Según relató, notó la ausencia de su tarjeta de crédito, dinero en efectivo y maquillaje.

Al revisar los movimientos de su tarjeta, descubrió compras no autorizadas por aproximadamente $250.000 en locales como Farmacity y tiendas de carteras. Aunque en ese momento cuando fue a hacer la denuncia no señaló a ningún responsable, las sospechas recayeron sobre Morena Rial, quien había estado en el mismo camarín junto a una amiga.

Posteriormente, la policía le informó que los gastos realizados con su tarjeta estaban asociados a un usuario de Mercado Pago, a nombre de Morena Rial.

La denuncia de Mónica Farro a Morena Rial

La vedette aseguró que decidió denunciarla porque Morena Rial respondió con declaraciones ofensivas a las acusaciones de Farro: “ella tuvo la soberbia de decir ‘qué me iba a robar a mí, si yo tengo menos plata en mi cuenta, que ella en su vida’. ¿Cómo sabés la plata que tengo en mi cuenta, si vos no me la robaste?” comentó.

Mónica Farro acusó a Morena Rial de robarle en su camarín: “Me faltó la tarjeta, efectivo y maquillaje”

La intérprete luegro agregó: “Siempre se la perdona y después pasa lo que pasó ahora. Uno se cree tan impune que con el tiempo pasan cosas”.

Además, aseguró que fue Morena la que le robó porque “un mes y medio después la chica que estuvo con ella en camarines me mandó un mensaje y me pidió disculpas porque dijo que fueron ellas”.