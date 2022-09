Mónica Ayos festejó en bikini la victoria argentina para cumplir una cábala

Mónica Ayos acaparó la atención de todos los presentes en el Estadio Sun Life de Miami donde ayer por la noche la Selección Argentina venció a Honduras por 3 a 0 de cara al Mundial de Qatar 2022. Y fiel a su estilo, la exvedette compartió el minuto a minuto en sus redes sociales.

Lo cierto es que, Mónica Ayos había hecho una promesa que tendría que cumplir si la Scaloneta ganaba en Miami. Este prometido era llevar puesta su bikini con diseño de Argentina, y mostrarla frente al público.

Sin embargo, una vez concretado el triunfo, Mónica Ayos no se animó a mostrar su osado look en traje de baño frente a los hinchas nacionales, pero si lo hizo fuera del estadio. Para lograrlo, tuvo que ir a escondidas, con ayuda de cinco policías, a los cuales les agradeció públicamente por dejarla cumplir con su cometido.

“Hay una prenda que tengo que pagar si ganaba argentina, así que vamos a ver si me animo a hacerlo. Ya tengo abajo la bikini preparada, pero tengo que buscar un lugar en dónde no haya nadie porque si no va a ser un quilom… y me van a sacar con la policía. Pero tengo que cumplir con la promesa”, comentó Ayos a través de su cuenta de Instagram.

Minutos más tarde, con ayuda de varios efectivos policiales y de su marido, logró cumplir su promesa, la cual compartió a través de un video en sus historias.

Mónica Ayos junto a su marido, Diego Olivera

En el video se puede ver a Mónica Ayos posando con una diminuta bikini con los colores nacionales, frente a todos los hinchas que iban saliendo del estadio y de fondo la tradicional cumbia de nuestro país.

“Cumplí con la promesa, si hoy ganábamos. Lo filmó Diego, con el estadio de fondo porque no me animé en el palco o entre la gente, obvio”, aclaró.

Claro está que, la modelo no tardó en acaparar la mirada de todos los hinchas que pasaban por el lugar. “Esto es una fiesta, uno no tiene ganas de irse”, relató Móica Ayos ya fuera de la cancha.