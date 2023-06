Moirano: «Hablan de represión en Jujuy cuando todos vimos el vandalismo»

La precandidata a intendente por Juntos, Nidia Moirano, lanzó críticas al oficialismo nacional por sus pronunciamientos sobre los incidentes ocurridos ayer en Jujuy y dijo que «hablan de represión cuando claramente todos vimos el vandalismo que hubo».

Durante una rueda de prensa en el Hogar del Anciano, la senadora provincial aseguró que tanto esa situación en Jujuy, como la que se vive en la provincia del Chaco, conmocionada por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, «van a generar impacto en las elecciones».

Moirano consideró que en Jujuy «se hizo una reforma en la Constitucón siguiendo todos los pasos que marca la Ley» y sostuvo que desde el gobierno nacional «hablan de represión cuando claramente todos vimos el vandalismo que hubo y cómo actuaron con la policía», en referencia a las protestas en las inmediaciones de la Legislatura jujeña, que dejaron más de 170 personas heridas.

La referente del Pro bahiense comparó la situación con la de Chaco y cuestionó el silencio en relación con la imputación de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el presunto femicidio de Cecilia.

«En Chaco, donde los integrantes de una lista están acusados de homicidio, donde se ha descubierto en sus domicilios dinero que no se sabe cuál es su origen, el gobierno nacional no ha dicho ni una palabra sobre esto, el Ministerio de la Mujer no ha aparecido y los Derechos Humanos tampoco», aseveró Moirano.

En ese sentido, manifestó que el resultado de las PASO el último fin de semana «fue un golpe para (el gobernador de Chaco, Jorge) Capitanich», quien se presenta para la reelección.

De cara a las elecciones, la precandidata alineada con Patricia Bullrich aseguró que «la población quiere seguridad, quiere tranquilidad, quiere paz y quiere futuro para los hijos. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando».

«En Bahía Blanca nosotros tenemos mucha esperanza. La gente nos conoce a todos y ellos son los que van a decidir», manifestó a tres días del cierre de listas de cara a las primarias. «Es muy bueno que haya internas, la competencia a mí me encanta», remarcó.

Moirano efectuó estas declaraciones durante una rueda de prensa el marco del Día de la Ancianidad, en el Hogar del Anciano, complejo que gestiona desde hace tres décadas.

Respecto de los festejos, que incluyeron actividades lúdicas, afirmó que «es un día muy especial para los abuelos, ellos se preparan todo el año para esta fiesta. Hoy es el día de ellos».

Sobre el Hogar del Anciano, sostuvo que «es un lugar abierto, no hay horarios de visita. Tenemos cámaras en todo el Hogar y se las compartimos a los familiares para que ellos también las puedan ver. Esto es realmente un hogar, es una familia».

FUENTE: LA NUEVA