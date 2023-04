Modelo de onlyfans Antonela Pane quiere entrar a Gran Hermano y “estar con todos los hombres”

Luego de que finalizara Gran Hermano, se lanzó un nuevo casting para conseguir a los nuevos hermanitos de la nueva temporada. Ante la nueva convocatoria, muchos videos se volvieron virales debido a los personajes que se postulaban. Sin embargo, hubo uno de esos videos que se destacó más dentro de Twitter.

En su cuenta de TikTok la modelo Antonela Pane subió una fuerte presentación, en la que expuso que quiere estar con todos los hombres de la casa y manipularlos. Este video se volvió viral en todas las plataformas, especialmente en Twitter, quienes la criticaron por sus dichos.

“Hola, soy Antonela Pane y ya no son naturales. Tampoco estudio, hago Only y es lo más. Quiero entrar a Gran hermano para jugar constantemente. Quiero demostrar lo que una mujer líder, auténtica, verdadera”, expresó haciendo alusión al casting que había realizado en 2015.

A pesar de que muchos usuarios opinan que no debería ingresar, muchos otros apuestan por su postulación y apoyan a que entre a la casa. Volviéndose una de las posibles candidatas para ingresar a la casa.

“Quiero ser tendencia en Twitter todas las noches, quiero que hablen de mí todo el día. Voy a entrar a que me conozcan de verdad, mi verdadera esencia, la más divertida, con la mejor energía de todas”, manifestó Pane queriendo convencer para que la voten y que quede dentro de Gran Hermano.

Si bien todavía falta mucho para que se decida quiénes van a ingresar a Gran Hermano, Antonela Pane es una gran candidata a ingresar a la casa. Debido a que su nombre es conocido para los medios, ya que se la vio envuelta en varios escándalos con muchos famosos. Desde ser acusada de ser la tercera en discordia en la relación entre Morena Rial y su ex novio Facundo Ambrosioni, su declaración de amor a Alfa, y su pequeño romance que tuvo con el cantante L-gante en diciembre del año pasado.