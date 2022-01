Moccero: “No larguen perros a la calle porque no los volverán a ver”

El intendente de Coronel Suárez sostuvo en declaraciones radiales que llenarán la perrera municipal y que se van a llevar a todo perro de la calle sin importar raza.

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, anunció que una camioneta municipal comenzará a levantar perros sueltos en la calle y aseguró que sus dueños “no los van a poder recuperar” porque van a terminar en la perrera que tiene en esa localidad y que si los caniles disponibles no alcanzan piensan construir más.

Los dichos del jefe comunal generaron el rechazo de varias entidades proteccionistas e incluso sus declaraciones se difundieron a nivel nacional.

A principios de enero, dos perros raza dogo que estaban sueltos atacaron a un niño en el barrio Güemes y le produjeron graves heridas en piernas, brazo y espalda. En la perrera, los animales mordieron a una veterinaria y a un trabajador. Antes habían atacado a un repartidor de boletas de la Cooperativa Eléctrica de San José. Finalmente, los dogos fueron sacrificados.

Sin embargo, la situación no terminó allí, ya que el intendente local decidió tomar el caso como un punto de inflexión y anunció la vuelta de la perrera como se la conocía décadas atrás.

“Estamos habilitando un ente descentralizado, una camioneta con dos personas, un número de teléfono para que los vecinos llamen donde vean perros en la calle. Se van a habilitar más caniles y no van a quedar más en la calle. No larguen más los perros a la calle porque no los van a volver a ver, ni siquiera vamos a permitir que lo saquen de la perrera“, anticipó Moccero en declaraciones radiales.

Las palabras generaron rechazo de parte de organizaciones defensoras de los derechos de los animales que impulsan una política de castraciones masivas para lograr el control poblacional.

Sin embargo, el intendente considera que “no pasa por castrarlos o no castrarlos”, y aseguró: “Se está haciendo un trabajo a fondo, no vamos a permitir ningún perro en la calle, se va a cargar de inmediato”.

“Es la única manera que encontramos para que la gente tome conciencia de que no puede haber perros en la calle. Mucho menos la gente que los ve y les da de comer. El tema nos hartó y no pasa solamente por castrarlos: esto se va a cortar, lo aseguro, porque vamos a actuar con rigor”, remarcó el jefe comunal.

Y concluyó: “Los perros van a ir a la perrera, y si no hay caniles los hacemos, pero no vamos a dudar de llevar cualquier perro que esté en la calle, no importa la raza, no importa nada”.

Fuente: Todo Provincial y La Nueva.