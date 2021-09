Moccero: “La gente en las legislativas vota a cualquiera”

El intendente suarense manifestó que los resultados de las elecciones son «una advertencia por parte de la gente».

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, señaló hoy que el resultado de las últimas elecciones a nivel nacional y provincial se debe al malestar en la gente debido a que “está molesta”, manifestó que en los comicios de medio término normalmente se eligen otros candidatos y resaltó que es necesario un cambio de rumbo en materia económica.

“La gente en las legislativas vota a cualquiera. Estas elecciones normalmente son difíciles y en Suárez las perdimos casi siempre. Pero cuando se trata de la intendencia, normalmente el electorado se vuelca a la persona que más ha hecho o a la que más confianza le tiene”, manifestó.

El último domingo, en este distrito el frente Juntos superó por unos 200 votos al FdT -que iba a internas, en las que el oficialismo fue superado por unos pocos votos- y también se dio una buena elección de los partidos de izquierda.

“No me sorprendió que la gente elija a Juntos. Por nuestra parte, sacamos los votos que teníamos que sacar y mantuvimos los números que se vienen sacando en las legislativas. No sé qué pasará en noviembre”, manifestó el jefe comunal en Panorama, por “LU2”.

Moccero también remarcó que hubo una baja participación de votantes, ya que 5 mil personas no concurrieron a las urnas en Coronel Suárez, una cifra importante cuando se habla de un distrito con unos 40 mil habitantes.

“Creo que esta es una advertencia porque la gente no llega a fin de mes. Hay que cambiar el rumbo de la economía; no podemos tener una inflación del 40% ¿dónde vamos a parar? Por más aumento que se les de a los empleados, nunca van a emparejar la inflación”, advirtió.

“Pero, ¿cómo queda el salario del trabajador? Todo aumenta y los sueldos no acompañan. Debemos cambiar el rumbo de la economía, haciendo que haya más productividad, más trabajo y que se termine la recesión. Es fácil decirlo pero, ¿cómo hacerlo? Estamos saliendo de la pandemia y creemos que la situación va a mejorar”, resaltó.

En ese sentido, reconoció que “hay mucha gente con mucho malestar: algunos perdieron sus negocios, y otros estuvieron cerrados y perdieron parte de su malestar”.

“En pandemia no había un manual de cómo funcionar: uno va tomando las medidas que dictan los gobiernos nacional y provincial, que hay que cumplir a rajatabla y eso fue un perjucio muy grande, porque nos frenó todo lo que veníamos haciendo”, señaló.

En cuanto a lo ocurrido en las últimas horas en el seno del gobierno nacional y provincial, con varios ministros poniendo su renuncia a disposición debido al resultado de las elecciones, Moccero manifestó que “en el peronismo hay diversas líneas, que por más que se hayan unificado para estas elecciones, siempre hay alguno que tira para distintos lugares”.

“Yo podría hacer lo mismo y pedir a mis secretarios que presenten la renuncia. Esto es culpa de todos, no solo de los ministros. En este caso habría que rever cuales son las áreas que estamos mal. Es muy dificil manejar esta economía habiendo heredado un país en llamas, con una deuda impresionante”, explicó.

Esta situación, continuó, se vio agravada por la pandemia.

“La gente está molesta. ¿Esto significa que el presidente tenga que pedirle la renuncia a los ministros? Creo que no. Todos tienen que rever lo que se está haciendo mal y actuar en consecuencia; no sirven de nada las renuncias. Salir a mitad de un período a cambiar funcionarios porque hubo un revés político, me parece que es desacertado”, finalizó.

FUENTE; LA NUEVA