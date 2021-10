Mirtha Legrand tuvo que ser internada

Mirtha Legrand se encuentra internada en el sanatorio Mater Dei. “Mirtha Legrand no se sentía bien esta mañana, un médico la visitó en su casa, y decidió trasladarla al Mater Dei, para realizar estudios más exhaustivos”, escribió Ángel de Brito vía Twitter.

Héctor Vidal Rivas, amigo de la conductora, declaró a Teleshow que “le están haciendo un chequeo general” y aseguró que “está en una habitación del sanatorio”. “Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro, había dicho Mirtha en su última aparición en televisión el mes pasado.