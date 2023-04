Mirtha Legrand deberá someterse a una intervención quirúrgica: «Apuesto a la vida»

Mirtha Legrand anunció en un comunicado a través de sus redes sociales que deberá someterse a una intervención quirúrgica la semana próxima. La conductora deberá pasar por el quirófano, para realizarse una cirugía ambulatoria. «Les quiero contar que para seguir activa como a mi me gusta, y por que siempre apuesto a la vida, decidí junto con mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace un tiempo» comenzó el escrito que difundió en su cuenta oficial de Twitter. «Tomé la decisión junto con mi familia y mi equipo médico. Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión» reveló. Finalmente, cerro el mensaje con su clásica despedida: «Gracias! ¡Sigo apostando a la vida! Besos… Chau, chau!». El anunció se da en marco de su inminente regreso a la pantalla chica, que según trascendió sería en los próximos meses en América TV.