Miriam Lanzoni contó que fue demorada en un aeropuerto y casi va detenida: «Tuve pánico»

Miriam Lanzoni sorprendió a todos al contar el tenso momento que vivió días atrás, cuando casi termina detenida por la policía de México. La actriz explicó que fue demorada en el aeropuerto porque le encontraron una réplica de una pistola en su cartera.

«Estaba regresando de México, porque estoy haciendo unos castings allá para unos proyectos muy interesantes, y en uno de esos castings necesitaba un arma. Una persona que me da una mano en todo me consiguió una réplica idéntica», comenzó contando en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

«Entonces, hago el casting con la réplica del arma. Y el día que me vuelvo para Buenos Aires, él me pasa a buscar y digo ´uy, cierto, me olvidé de devolverle su arma´. Me lo pongo en la cartera, nos pusimos a hablar de otras cosas, subo, despacho, dejo todo en la cinta para que pase por el scáner y cuando paso mi carry on y la cartera, lo vuelven a pasar. Cuando empecé a ponerme mis cosas de nuevo, agarro el celular y me dijeron que no lo podía tocar. Ya el trato empezó a ser otro», continuó explicando.

Miriam comentó que en principio no entendía qué estaba pasando. «Volvieron a pasar mi maleta y pensé que eran los maquillajes, o un perfume que me iban a sacar. Me preguntaron si estaba llevando un expansor de zapatos y le dije que no, vuelvo que se hablaban entre ellos, se ponen guantes, y sacan un arma de la mochila, no podía creer lo que estaba pasando», sostuvo.

Frente a esta situación, la intérprete detalló que no pudo aguantar la risa y que luego le explicó a las autoridades que se trataba de un objeto falso. Sin embargo, su versión no fue tan fácil de demostrar. «Quería contarles la verdad y no me dejaban, me empezaron a tratar como un delincuente… En un momento había como quince personas, ‘te juro que tiene que ver con que soy actriz’ le digo, ahí me asusté porque un tipo viene y me hace preguntas, me dice el procedimiento que quizás teníamos que ir a la comisaría, y el tipo se va un minuto pero para mí fueron veinte, se pusieron a debatir qué hacer conmigo, si llegaba a mayores puede ser algo muy confuso, quién viaja con un arma en la valija…», expresó.

Por último, Lanzoni admitió que sintió pánico por tener que ir a la cárcel. «Tuve pánico de ir presa, miedo no, pánico, uno no controla cuando se vuelve tan injusto, vino un perro de estos que huelen narcóticos y se dieron cuenta que era una réplica y me dejaron ir», concluyó en su relato.