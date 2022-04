Miracca sobre Rivas: “Dejémonos de embromar con las peleas partidarias o las ambiciones personales”.

(Por Ciudad Noticias): Con una lista de más de veinte ítems, el encargado de ambiente municipal del distrito de Saavedra, expuso la falta de conocimiento e información por parte de la concejal de la oposición, Clarisa Rivas, (Unidad Peronista), quien hace unos días en un medio provincial, aseguró que en Saavedra-Pigüé, faltaba un plan ambiental y que solo se vio reflejado el compostaje. Ante estas declaraciones de la edil, Juan Pablo Miracca fue consultado en el programa de radio de LA ZERO SAAVEDRA y éste respondió sin reparos.

“Yo lo que parto de la base que un funcionario público, su primer objetivo, no es sí mismo, sino es trabajar para el vecino, todo lo demás tiene que estar construido en base a eso, por eso me parece más constructivo lo que hace el concejal Matías Nebot porque él está pensando justamente en cómo construir. Sino parece una cuestión de egos, yo quiero ganarle al otro, solamente justificarme yo mismo y no hay que justificarse de nada, hay que trabajar solo para el vecino”, dijo en un tramo de la entrevista Juan Pablo Miracca.

El claro mensaje para la concejal “K” Clarisa Rivas:

“Si aparece una persona sin pruebas, sin haber investigado nada, empieza a ensuciar un plan,…¿entonces qué hace?, eso va haciendo mella en la confianza del vecino, entonces llega un momento que el vecino dice, no, para que voy a separar si igual todo lo que separo termina en el basurero. Cosa que es mentira”.

Miracca dejó muy en claro con las declaraciones de ayer en la radio más escuchada de Saavedra, que hay una intencionalidad de ensuciar el plan que desde el ejecutivo se lleva a cabo.

“Dejémonos de embromar con las peleas partidarias o las ambiciones personales. Hay temas que son sagrados y el tema ambiental es sagrado”.