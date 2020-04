Mirá los elogios que recibió Sol Pérez tras anunciar su programa periodístico en Canal 26: “Pensar que menospreciaron tu conocimiento”.

Sol Pérez viene demostrando que no es solo un cuerpo bonito y de los más deseados del país, también, ha logrado lo que muy pocas pueden que es crecer casi en tiempo record, ya que hizo de TODO y ahora, tendrá su propio programa de noticias en la pantalla de CANAL 26 desde el próximo lunes.

Pero dejando un poco nuestra reseña, desde el programa radial Qué hay!, el conductor del mismo, tomó partida en lo que no es su espacio, hablamos el ESPECTÁCULO y pidió permiso a la encargada de la columna para hablar de la mujer que más creció en los últimos tres años:

“Dame un minutito Martina porque creo que muchos hemos pasado situaciones complicadas en algún momento de la vida, y no es nada lindo cuando te ningunean, y esto está bueno porque sirve para aquellas personas que la vienen remando en dulce de leche.

Yo no me puedo olvidar, porque si bien no me conozco personalmente con Sol, hable en reiteradas oportunidades con ella, y es divina, respetuosa, ubicada, que sabe lo que es el medio y el tiempo dentro del mismo no te hace mejor, por eso, así como cuando repudié de la manera que fue denigrada en medio de una nota por alguien del mismo generó, ahora quiero felicitarla. Por eso ayer tomé la posta en Twitter, y es como que Dios me mandó a que le hable, por eso así como se lo dije ayer por esa red social, hoy se lo digo por acá, en el aire de la radio; (Dicen que los planes de DIOS, son perfectos), Felicitaciones Sol Pérez por la nueva etapa que se viene en tu vida para estar al frente de un programa de noticias. Ah, lo de DIOS es porque hace unos días fuiste ninguneada por una persona de tu mismo género”, remarcó Moretti, periodista de Qué Hay! quien además cerró; “Espero que Jazmín Stuart, encuentre paz. Dios, a todos aquellos que le entregamos el corazón, nos restaura y nos hace mejores personas”.