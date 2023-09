Minifalda y un top con el que casi muestra de más: así fue el atrevido look de Luciana Salazar para ir al Teatro Colón

Luciana Salazar siempre sabe cómo hacer que sus looks destaquen y den de qué hablar. Es que la modelo no le tiene miedo a mostrar de más y esto quedó más que demostrado con uno de sus más recientes looks: un set de dos piezas cargado de brillos y al estilo “underboob”.

Luciana Salazar y su look de transparencias.

Salazar usó este outfit para ir al Teatro Colón, donde vio la ópera Il Turco in Italia de Gioachino Rossini, que forma parte de Divina Italia, una colaboración entre el Teatro Colón con la Embajada de Italia en Buenos Aires y el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires.

Luciana Salazar modeló con su look más ajustado Foto: Instagram

A tono con la ocasión, la modelo eligió un set de minifalda de tubo con un top del color perfecto para resaltar a la noche: el dorado.

Para darle más resplandor a su look, Luciana agregó un sin fin de brillos que no pasaron desapercibidos. Además de complementar su outfit con un bolso de mano en el mismo tono.

Pero el detalle que más da de qué hablar y se hace el protagonista de su outfit fue la parte inferior del top que eligió. Se trató de un escote invertido que marcó su figura y que está en tendencia.

Luciana Salazar Foto: Instagram

LUCIANA SALAZAR SE SUMÓ AL TOTAL DENIM

Luciana ha demostrado estar al tanto de las tendencias que por estos días inundan las redes sociales. Fue así como la modelo se fotografió frente al espejo con un conjunto de cuatro partes bajo la tendencia total denim.

El total denim puede ser un look atrevido o casual, según la forma en que se combinen las prendas. Para un look más atrevido, se pueden combinar prendas de denim de diferentes colores o estilos. Para un look más casual, se pueden combinar prendas de denim del mismo color o estilo.

Luciana Salazar se robó las miradas. Gentileza Instagram.

En el caso de Luciana, se trató de un top, una pollera tableada, una campera y para terminar unas botas de caña alta también hechas con este material.