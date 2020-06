Mina Bonino apuntó contra la producción en la que estan Sol Pérez, Celeste Muriega y Romina Malaspina: ‘Si estás en tetas vamos a tener mas rating’

Desde que se alejó del medio, Mina Bonino ha generado polémica en distintas posturas sobre la actualidad y tambien contra colegas que van en pleno crecimiento y súper afianzadas, y si bien en ésta oportunidad apuntó contra el productor de Canal 26, seguro que Sol Pérez y Celeste Miriega, quienes se destacan en sus respectivos programas, no les caerá nada bien los dichos de Mina, mucho menos, a la ex Gran Hermano Romina Malaspina, quien anoche, eligió un look llamativo y para dar su opiñon, Bonino lanzó;

El pensamiento de ese productor ‘si estás en tetas vamos a tener mas rating’ si se puede ver. Me duele que se presten a eso que tiene un doble mensaje. No es ‘es mi cuerpo y me visto como quiero’ sino que lamentablemente en este caso se está usando como objeto para atraer.

Es verdad que dice del “productor” pero al mismo tiempo, está minimizando el trabajo Sol y Celeste, que se han ganado su lugar merecidamente. Claro que Romi hizo lo propio, pero al estar mucho tiempo fuera del medio, es como que algunas pretenden desde afuera, hacerle pagar derecho de piso y exponerla en las redes sociales.

¿Cuál será la respuesta de Pérez, Muriega y Malaspina?

