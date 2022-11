Millie Bobby Brown dijo que le gustaría actuar de Britney Spears y la cantante reaccionó mal

En las últimas horas, Millie Bobby Brown, protagonista de Stranger Things y Enola Holmes, confesó que uno de sus mayores sueños es interpretar algún día a Britney Spears en una película biográfica sobre su vida. La joven de 18 años señaló que ve ciertas similitudes entre la historia de la artista y la suya. «Creo que su historia, en primer lugar, resuena conmigo. No la conozco, pero, cuando veo fotos de ella, siento que podría contar su historia de la forma adecuada. Y sólo la suya», sostuvo en una entrevista que dio para The Drew Barrymore Show. Tras estas declaraciones, la autora de «Toxic» reaccionó en sus redes sociales y dejó en claro que no quiere que Bobby Brown tome ese papel. En una reciente publicación que hizo en su cuenta de Instagram, opinó sobre esta posible producción. «Buenas noticias, sigo respirando», comenzó escribió la artista debajo del posteo, que cuenta con una foto de una puerta de madera. Luego, remarcó: «Oigo a la gente diciendo que quiere hacer películas sobre mi vida… Eh, ¡que no estoy muerta! Aunque queda claro que la gente preferiría que estuviese muerta».