Milett Figueroa se descompensó en la pista del Bailando: ¿Qué pasó?

“Sentí que se me caía el estudio, que me desmayaba. Le dije a Gabriel (su partenaire) ‘me siendo muy mareada’. Entré y no sé si fueron las luces, pero sentía que se me iba a apagar la tele y le dije a mi bailarín ‘necesito agua’. Todavía estoy con los temblores”, se sinceró.

Posteriormente, se dio a conocer el motivo de la descompensación: “Mezclé dos pastillas por el dolor que tengo y no sabía que si juntaba me podía dar taquicardia, más los tres cafés que me tomé, la pasé mal. La próxima vez, a pensar bien y mejor lo que tomo antes de salir al programa”, agregó.

Por último, agregó: “Me encantaría, pero no dejo de temblar. Si mejoro un poquito, voy a salir ahora. La verdad es que yo quería estar en el programa. Gracias por la preocupación”.