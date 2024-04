Milett Figueroa respondió filosa a los rumores de crisis con Marcelo Tinelli

Al ser consultada específicamente por la celebración del cumpleaños número 64 de Tinelli, la modelo respondió: “Nos moríamos por pasar el cumpleaños juntos, pero justo se estrena ‘Vampiras’, pero yo no sabía que tenía que hacer toda la prensa. Es una película que hice en España, lo cual me genera mucha ilusión, y yo no puedo dejar de aportar a mi película, es la primera vez que protagonizo”, expresó. En relación a la distancia que lo separaba de su novio, Figueroa explicó cómo se manejan cada vez que se encuentran a tantos kilómetros de distancia: “Somos una pareja que ha compartido la relación, hemos compartido momentos de mucha felicidad y ahora que estamos trabajando cada uno en un país distinto, que ahora nos vamos a reencontrar, no tiene nada de malo que generen especulaciones”. Y, afirmó contundentemente: “Lo que sí tiene de malo es cuando dicen cosas sin conocer el trabajo anterior a una relación, minimizan cosas que no tienen por qué minimizar y adjudican esfuerzo a una relación”, cerró. También habló de su relación con las hijas del conductor y contó: “El otro día estábamos hablando con Cande y nos reíamos de los apodos que me ponen a mí, nos reímos. Me llevo muy bien con ellas. Hemos trabajado en Punta del Este para el reality, además hemos compartido momentos especiales, como Año Nuevo. Nunca he sentido una mirada rara, algún ambiente extraño, siempre fueron muy amorosos conmigo y lo digo porque realmente es así”. Para finalizar sentenció: “No creo que ellas necesiten quedar bien conmigo o yo necesite quedar bien con ellas, no hay intereses de ningún lado. Lo único que les puedo decir es que estamos muy bien”.