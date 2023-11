Milett Figueroa contó cómo fue el momento en el que conoció a Marcelo Tinelli: «Es divino»

Milett Figueroa llegó de Perú a Buenos Aires y desembarcó directamente en la pista de Bailando por un sueño. La artista peruana fue elegida por Marcelo Tinelli para participar de su show, pero finalmente resultó ser mucho más que una simple participante.

Milett logró conquistar el corazón del conductor y lo confirmó él mismo en una entrevista reciente: «Es una mujer atractiva, inteligente, me encantaría conocerla un poco más. No es que diga no, al contrario, me encanta y me parece una mujer súper interesante. Me encanta verla, me parece una divina total» dijo el cabezón.

Esta tarde, la mediática originaria de Perú, visitó DDM y allí contó todos los detalles de los inicios del vínculo: «Cuando llegué a la foto, ya la gente estaba relacionándome con Marcelo y yo todavía no lo conocía. Creo que lo relacionan a él con todo el mundo, con todas las chicas que llegan al Bailando. Lo normalizan mucho, acá. No tenía el placer de conocerlo».

Sin embargo, reveló que el acercamiento real, se generó cuando hacían los trámites burocráticos de su ingreso al programa: «Recién lo conocí en la firma de contrato en América. Estaban todos: Pato, los productores, El Chato, estaba mi mamá presente. Nos conocimos y, la verdad, espectacular la relación».

En cuanto a sus preferencias en una relación, contó: «Soy re vintage, me encanta el cortejo. Me encanta el caballero, el hombre así», y agregó «me encantan las flores, esas cosas».Luego, se negó a confirmar que están en pareja, pero dejó la puerta abierta para que lo sea: «Nos estamos conociendo como amigos, primero, y bueno…».

Al finalizar, le dedicó unos cuantos halagos: «Es un tipazo, es divino. Gran anfitrión y además me encanta. Me encanta charlar con él, es un gran narrador de historias y me encanta escucharlo».