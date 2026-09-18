Milei ya está en Bahía Blanca y recorre la zona industrial antes de un encuentro con militantes

El presidente visita las instalaciones de Compañía Mega y Louis Dreyfus para supervisar inversiones vinculadas al RIGI. A la tarde estará en el hotel Land.

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