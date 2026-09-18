Milei ya está en Bahía Blanca y recorre la zona industrial antes de un encuentro con militantes

En el marco de una nueva visita oficial a Bahía Blanca, el presidente Javier Milei arribó este viernes para llevar a cabo una apretada agenda institucional y empresarial. La redacción y el equipo periodístico de La Nueva. se encuentran desplegados en los distintos puntos clave para llevar la cobertura minuto a minuto a través de su sitio web.

El foco principal de la actividad presidencial está concentrado en la zona de Puerto Galván, donde el mandatario arribó pasadas las 11 de la mañana para recorrer las plantas de las firmas Compañía Mega y Louis Dreyfus. Ambas compañías se posicionan como actores centrales en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema considerado clave por el gobierno para el desarrollo productivo y agroindustrial del sector.

En el sector del puerto y en los accesos al complejo industrial se registra un amplio operativo de seguridad, en medio de un clima marcado por el clásico viento y la tierra de la zona.

Desde las primeras horas de la jornada, la ciudad muestra un importante despliegue supervisado por fuerzas federales y provinciales. Efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Bonaerense y Policía Federal, junto con personal de Control de Tránsito Urbano, se encuentran apostados en puntos estratégicos.

Las zonas con mayor control y presencia policial incluyen los accesos por la avenida Colón, así como las inmediaciones del hotel céntrico ubicado sobre la primera cuadra de Saavedra, donde se prevé que el Presidente mantenga reuniones de trabajo con su equipo y referentes políticos. Luego, a las 16.30, se encontraría en la calle con la militancia de LLA.

Se anticipa que hacia el mediodía se registren cortes parciales y ordenamientos de tránsito en la zona céntrica para garantizar la fluidez del paso de la cápsula presidencial.

Junto a Milei, vinieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el diputado nacional y armador bonaerense Sebastián Pareja, y Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía.

El mandatario, al centro. De espaldas, su hermana Karina.

En paralelo al operativo de seguridad, la jornada cuenta con manifestaciones del sector universitario. Integrantes y dirigentes de la comisión directiva del gremio docente ADUNS se concentraron en las cercanías del hotel céntrico con pancartas bajo el lema «Milei, cumplí la ley».

La protesta se enmarca en el reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales y la situación salarial docente, en medio del conflicto que mantienen los gremios universitarios y la CONADU con el Gobierno Nacional.

La agenda del día incluirá también encuentros y convocatorias políticas programadas para la tarde en el sector céntrico, de las cuales La Nueva. continuará informando en detalle a través de sus plataformas digitales.

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