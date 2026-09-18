Milei visitó MEGA S.A. y destacó una inversión de US$ 365 millones en Bahía Blanca

(Por Ciudad Noticias): El presidente Javier Milei compartió una visita junto a trabajadores de MEGA S.A., en el marco de su agenda en Bahía Blanca vinculada al sector energético e industrial.

Durante la recorrida, se puso en foco el proyecto de inversión por US$ 365 millones que impulsa la empresa bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de ampliar la capacidad de procesamiento y exportación de hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta.

De acuerdo con lo informado, la iniciativa también tendrá impacto en materia laboral, ya que generará alrededor de 770 puestos de trabajo durante la etapa de construcción.