Milei salió al balcón con sus ministros e hizo un “six seven”: qué significa ese gesto tendencia en redes

El Presidente se mostró junto a su Gabinete en la previa a la reunión. Risas y gestos con los estudiantes que transitaban por la Plaza de Mayo.

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