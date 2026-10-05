Milei reúne al gabinete y habrá reunión con gobernadores de la UCR para acordar la suspensión de las PASO

Javier Milei encabezará este lunes una nueva reunión de gabinete tras su regreso de París, donde mostró un acercamiento con cerca de 13 gobernadores aliados. En el encuentro se abordarán tanto la gestión gubernamental como la elección presidencial en Brasil, además de la principal prioridad legislativa del oficialismo: aprobar una reforma política que suspenda las PASO, o al menos las convierta en optativas, con el objetivo de debilitar a una oposición que busca reorganizarse aprovechando el descontento social por las medidas de ajuste.

El presidente y su comitiva arribaron el sábado por la mañana en el avión oficial ARG-01 al sector militar del Aeroparque Metropolitano. En el Gobierno hubo satisfacción por las millonarias inversiones anunciadas durante la Semana Argentina en París y por las imágenes y gestos con los gobernadores invitados. Aunque en parte de este grupo predomina la desconfianza debido a las ambiciones electorales de La Libertad Avanza (LLA) en sus distritos, como se evidenció en las elecciones legislativas de 2025, se registró un acercamiento en la relación entre ambas partes.

Esta semana, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y posiblemente Lule Menem, operador político de Karina Milei, recibirán a gobernadores radicales en la Casa Rosada. Maximiliano Pullaro, santafesino que optó por no viajar a Francia, aún no tiene convocatorias en Balcarce 50, pero manifestó su respaldo a la posible suspensión de las PASO, argumentando que “se usaron muy poco e imprimen un gasto muy importante”, estimado en 250 millones de dólares según cálculos oficiales. “El lunes comenzaremos con los llamados para definir la agenda”, indicaron fuentes gubernamentales.

En el sector político del Gobierno consideran que octubre debería ser la fecha límite para el tratamiento de la reforma electoral en el Congreso. Esto responde tanto a la recomendación de la Cámara Electoral de confirmar cualquier cambio con un año de anticipación a los comicios nacionales, como a la necesidad de consolidar el acuerdo inicial con los gobernadores aliados. Desde Casa Rosada buscan enviar señales al “círculo rojo” tras las dudas surgidas en las últimas semanas, en el Coloquio de IDEA y otros sectores empresariales, acerca de si Milei podrá finalmente ser reelegido en 2027.

Luego de las reuniones con los aliados de la UCR y el PRO, destinadas a “cerrar lo que se inició en París”, según expresan en Balcarce 50, se definirá el calendario legislativo, pautando la sesión para discutir la reforma política en la Cámara de Diputados. “Si no se logra, habrá que redefinir la estrategia. Para el Presupuesto todavía hay tiempo, ya que se deben cerrar los cambios solicitados por los aliados en temas como Discapacidad”, agregaron las fuentes.

Otro asunto que comenzará a tratarse en la reunión de mesa política del martes a las 13 será la estrategia oficial para neutralizar el desafío opositor del 15 de octubre. Ese día está convocada una sesión en la Cámara baja para derogar el DNU 70/2023, que desregula varios sectores de la economía y permite la venta ilimitada de tierras a extranjeros, una medida respaldada indirectamente por un reciente fallo de la Corte Suprema.

La discusión sobre la sesión especial para tratar el DNU 70 no formó parte de la agenda en París, por lo que los operadores del Ejecutivo deberán activar negociaciones paralelas con sus “aliados” al mismo tiempo que avanzan las discusiones sobre la reforma electoral y el Presupuesto. Todo dependerá de la flexibilidad que adopten los hermanos Milei en la negociación electoral con estos gobernadores.

“Ya están conversando con los gobernadores para no competirles con listas de LLA en sus distritos, como ocurre en Neuquén”, señaló una fuente cercana a Karina Milei. Sin embargo, en las provincias persiste la desconfianza. En el Gobierno dudan de ganar la Provincia de Buenos Aires, una de las jurisdicciones más afectadas por la recesión y la caída de diversas variables económicas. “No gobernamos para el Conurbano. Por eso el acuerdo con el PRO es inevitable”, reconoció resignada una funcionaria consultada.