Milei recorrió junto a Marcelo Mindlin proyectos de inversión de Pampa Energía en Bahía Blanca

(Por Ciuudad Noticias). El presidente Javier Milei compartió este viernes una recorrida en Bahía Blanca junto a Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, en el marco de su agenda vinculada con inversiones energéticas e industriales.

Durante la visita, el mandatario conoció el predio donde la compañía proyecta instalar una nueva planta de fertilizantes y también sobrevoló terrenos vinculados con la ampliación de la Central Piedrabuena. Las iniciativas forman parte de los proyectos de inversión que se impulsan en la región bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La agenda presidencial continuará con actividades en distintas empresas del polo industrial bahiense y, más tarde, con un encuentro con militantes en el centro de la ciudad.