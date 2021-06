Milano sobre la problemática para los adultos mayores: “Desde PAMI me han contestado que no tiene Whatsapp”.

(Por Ciudad Noticias): La concejal del oficialismo Mónica Milano, dijo que le llegan varias inquietudes sobre la falta de respuestas de PAMI y dejó en claro algunos puntos que al no existir un contacto de Whatsapp para que los adultos mayores no tengan que salir a la calle, es una situación compleja ya que en época de pandemia se está exponiendo a quienes tienen mayor riesgo de contagio.

“Justamente en el tema de adultos mayores se contactan y me preguntan y bueno, realmente hay proyectos de comunicación que hemos presentado de pedidos de información, por ejemplo agencias que son nacionales y provinciales, que ellos tienen la información justa porque nosotros podemos responder, pero no con los datos precisos y realmente nunca hemos tenido respuestas y eso la verdad que es lamentable porque también pedimos información a PAMI con puntos claros que la gente nos dice. Por ejemplo, por qué no tienen un contacto de whatsapp que ahora con el tema de la movilidad, que los adultos mayores no tienen que estar en la calle, se pueden hacer recetas y otras cosas por esa vía, y lo que me han contestado es que no tienen whatsapp.

Entonces bueno, la pregunta concreta es que nos digan, bueno, no tenemos por esto o por esto, se puede hacer esto o no se puede hacer”, dijo la edil de Juntos por el Cambio, Mónica Milano en la emisora saavedrense, LA ZERO FM.-