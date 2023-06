Mientras la enfermedad que padece es irreversible, Gasalla tendrá un homenaje en los Martín Fierro

El actor, humorista, autor, director, productor y profesor de teatro argentino, padece Alzheimer y permanece hospitalizado desde que fue diagnosticado. Previo a ello, ocurrió un confuso episodio con una misteriosa mujer que se acercó a él y además le robaron muebles, joyas y la escritura de su casa. Tras estos sucesos, la decisión de la Justicia, pedida por su familia, fue que lo internen y preserven sus bienes. En el día de ayer, su amigo Polino habló de la salud de Gasalla y dijo: «Su enfermedad no se revierte». Frente a tal panorama, el periodista está enfocado en acompañar a su amigo Antonio, mientras este atraviesa la dura enfermedad cognitiva que lo aqueja. «Él te habla, pero quedó en el pasado», describió Marcelo sobre el estado actual de su amigo. «No sabe el lugar en el que está y su enfermedad no se revierte, sólo hay que tratar de que no avance más». Entrevistado por “Implacables”, el jurado del “Bailando” dio detalles sobre la salud de su amigo que continúa internado y ahora irá a una clínica especializada. Además, comenzó un proceso de rehabilitación porque había perdido mucho peso. El periodista contó que el cómico finalmente irá a un lugar especializado en su patología relacionada con problemas cognitivos. «Un geriátrico es muy arriesgado», analizó. Por otra parte, mediante la proyección de imágenes de su exitoso paso por las pantallas de diversos canales, el ganador del Martín Fierro de Oro (1995) y el de Platino (2012), tendrá su merecido reconocimiento en la fiesta de los Martín Fierro el 9 de julio en el Hotel Hilton. Al no haber posibilidades que Antonio esté presente, podría recibir su plaqueta Susana Gimenez, quien hizo junto a él memorables sketchs de “La Abuela” y “La Empleada Pública”.