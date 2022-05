Mientras la C.C.C usa a familia para arremeter contra el intendente, Duca, no abastece al merendero local.

(Por Ciudad Noticias): La ex candidata a concejal del Frente de Todos, Anabella Duca, se metió en una nueva polémica.

Es que en los últimos días, usó el medio a cargo de un ex recluso que estuvo tras las rejas por venta de estupefaciente, para hacer pública la “mala” situación que estaría atravesando esa familia oriunda de Arroyo Corto. Sin embargo, como todo lo que gira en torno a Duca, cae por su propio peso y se conoció que el merendero de Saavedra, donde hasta hace unos meses asistían unos (25) chicos, no cuentan con la merienda. Es más, no trabajan desee hace algo más de un mes porque no tienen para preparar el chocolate, torta fritas, entre otras elaboraciones que solían hacerse.

Cabe mencionar que la referente de la “Corriente Clasista Combativa” del distrito de Saavedra, cuenta con un fondo del estado nacional y una tarjeta también para poder abastecer a los merenderos, pero…nada por aquí, nada por allá.

Pero, pareciera que la ex candidata corvattista, tiene su tiempo para armar campañas contra la gestión del intendente Gustavo Notararigo dejando entrever, que el municipio, dejó a una familia sin respuestas.

Pese a todo lo orquestado por Duca, ella misma es la que suele patear el hormiguero y ahora, se supo que el hombre al que fue a ver y le sacó fotos para luego cuestionar al oficialismo, tiene un sueldo de policía, ya que éste, perteneció a la fuerza de la bonaerense y que los hijos, no asistirían a la escuela por impedimento de la madre.