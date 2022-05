Mientras circulan rumores sobre su ruptura con Bruno Siri, Ivana Nada hizo un reflexivo posteo sobre el acto sexual.

Ivana Nadal abrió el debate en las redes sobre el acto sexual y compartió tres imágenes a puro beboteo y con poca ropa. Mientras circulan varios rumores sobre su separación de Bruno Siri, la influencer dedicó varios mensajes sobre la “libertad del ser” y la conexión con el otro.

La modelo habló en sus historias sobre el sufrimiento y cómo toca eso que no nos gusta a nuestro cuerpo. También habló de la aceptación y de cómo liberarnos de todo lo que nos hace sufrir cuando no hay verdadero amor. “Me di cuenta que el amor incondicional es la respuesta a todo, es el que te pide que no cambies, que no modifiques en nada, que no se siente separado del otro y es el amor que sana y es lo que te ayuda a aceptar”.

En su cuenta de Instagram compartió un posteo donde de espalda lució su colaless diminuta y con el dedo en la boca, Ivana Nadal, reflexionó sobre el cuerpo como envase y aprovechó la ocasión para hablar sobre el acto sexual: “Ese cuerpo es una máquina creadora en todo sentido, pero claramente en un sentido sexual. Nuestra máquina perfectamente diseñada funciona para crear vida. ¿De qué manera? Teniendo una relación sexual. Existen otras formas, pero la naturaleza nos lo permite hacer sin necesitar nada más que nuestro cuerpo. Estás vivo gracias a un acto sexual”.

En dicho posteo la influencer reflexionó sobre los miedos, la negación del deseo, el no disfrute de tener relaciones sexuales y sobre la conexión con el otro. Entre otras cosas preguntó: “¿Cuántas veces fingiste sentir placer? ¿Cuántas veces realmente te permitiste ser el ser sexual que sos?” y afirmó: “El momento es ahora. Liberá tu esencia sexual. Conéctate con vos. Abrázate, acariciate, besate, tócate, sentí tu cuerpo.”