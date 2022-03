(Por Ciudad Noticias): En una entrevista que mantuvo la cantante venezolana con éste diario online, dio detalles de sus comienzos, nuevos lanzamientos y sus sueños que son el de poder cantar en un evento internacional.

¿Cómo empezaste con tu carrera de cantante?

(Maracay, Venezuela, 6 de febrero del 2003), Conocida artísticamente como Michí Sanz, comienzo desde muy temprana edad en la industria musical. Soy una cantante Y compositora Venezolana. La calidad vocal de mis canciones son producto de la formación Musical. Bajo la mano de mi Equipo de Producción me he presentado en diversos Eventos, Festivales, Invitada a diversos programas de Televisión, radios y prensa, ha dando

Conciertos en teatros y , Y he recibido premios y reconocimientos.

¿Que es lo que te llevo a hacerlo?

Honestamente la música siempre ha sido mi pasión desde que era muy pequeña, siempre

le decía a mi familia que es lo que quiero hacer en mi vida. Mi motor principal para comenzar a hacer música es mi mama, siempre me apoyaba en todo lo que tiene ver en mi carrera. Desde siempre he tenido una conexión instantánea con la música.

¿Quienes son tus influencias o quienes te gustan como cantantes?

Hay muchos artistas, la cual admiro un montón, pero si tengo que decir alguna influencia o alguien con la cual me gustaría colaborar yo diría que «Elena Rose» no solo por

hecho de que canta increíble, si no que aparte es compositora y mujer dentro de la industria y eso es algo de admirar.

¿Proyectos a corto y largo plazo?

Este 2022 vengo con muchos proyectos increíbles como cantante y compositora. Vengo con muchas canciones que van a salir y varios FT que están en camino.

Estoy preparando mi pagina para vender mi exclusiva «MERCH» y muchos conciertos que estaré anunciando progresivamente vayan pasando los meses.

¿Últimos Lanzamientos?

Actualmente Michi Sanz Presenta su Nuevo tema Musical «+58” , tema que nace en el 2022.

Es una canción que nace sobre una experiencia personal. Es un track que mueve las emociones de las personas que han pasado por algo similar y se identifican con el hecho de tener un amor a distancia. Describiendo el dolor que se siente dejar parte de tu vida en

otro pais.

Fue trabajado por el productor Daniel Pinango “Dango” y compuesta por la

misma cantante junto a Daniel Pinango, Eduardo Atria , Darian Castillo,

Fabrizio Antoniello y Mariana Alianiello. El ingeniero de mezcla Redemm y

masterizado por Ricardo Sangiao.

Michi Sanz con este tema desea sumar algo positivo a la industria musical y

a todas las personas que sigan su carrera, como cantante y compositora.

¿Qué países te gustaría tocar ?, Qué festivales ?

Me encantaría cantar en diversos festivales a nivel Mundial.

¿Soñas con algo en particular siendo cantante?

En estos momentos, poder firmar con algún LABEL, y ayudar a las personas con mi

música.

Redes sociales y plataformas

@Michisanzmusic