Mica Viciconte y Flor Vigna hablaron por primera vez cara a cara en televisión: «Ay, estoy nerviosa»

Flor Vigna y Mica Viciconte fueron grandes enemigas en su época de Combate, pero con el tiempo supieron limar asperezas y, aunque no son amigas, entre ellas reina la buena onda. Y aunque en más de una oportunidad se han tirado flores, este sábado por la noche hablaron por primera vez «cara a cara» (virtualmente) al aire de PH, Podemos Hablar.

«Es medio loco lo de Mica, nos da vergüenza porque nos hacen decírnoslo públicamente, y nosotras ya lo hemos blanqueado por privado. Fuimos rivales, creo que fue la mejor rival de mi vida. Yo me sentía como una boxeadora con Mica. Siento que la vida nos puso juntas para aprender la una de la otra, somos opuestos complementarios», expresó Vigna.

«Mica es muy pasional, todo lo que quiere va a buscarlo. Después la vida nos hizo encontrarnos en otros programas y supimos hacer las paces», agregó.

Por su parte, Viciconte comentó: «Si no hubiese tenido ese rival hoy tampoco estaría acá. Nos decíamos de todo, estuvimos a punto de matarnos, era horrible, un odio, y no nos habíamos hecho nada».

«¿Qué le dirías a Flor?», indagó Andy Kusnetzoff. «Te felicito por toda la trayectoria que lograste en este tiempo. La verdad te…ay, me pone como nerviosa, nunca me pasó esto. Te admiro muchísimo y me alegra que las dos hoy tenemos nuestro lugar en el medio y podemos trabajar felices. Está bueno venir de abajo y poder tener nuestro mango», sostuvo la novia de Fabián Cubero.

Y Flor, ¿qué le dice a Mica?», continuó el conductor. «Es muy flashero, es una persona importante en mi vida, es rarísimo. Fue muy inspirador para mí, me exigía que la competencia fuera conmigo, porque tenía adelante una mía que lo daba todo», respondió la actriz.

«La admiro muchísimo. Es una mina muy auténtica, no te deja pasar una, a veces no estoy de acuerdo porque tengo otras formas, pero es auténtica, no te caretea nada, sabe lo que quiere. No hay dos Mica Viciconte en el medio, le auguro un gran futuro», concluyó Vigna.

Al finalizar el encuentro virtual, Mica explicó: «Nunca pasó esto, y si la cruzo en la calle va a estar todo bien. Creo que habla muy bien de nosotras poder madurar. Éramos muy pendejas, yo tenía creo que 24 y Flor era más chica».

FUENTE; REVISTA PRONTO