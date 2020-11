Mica Viciconte se animó al “look Gatúbela“ y enardeció a sus fanáticos.

Halloween terminó hace rato pero parece que probarse disfraces es una de las tendencias del momento y también, hay que decirlo, una manera ingeniosa de sumar likes. Y esto, en tiempo de redes, es clave, especialmente para las famosas.

Hace algunas horas, Mica Viciconte, siempre activa en su Instagram, compartió una foto en donde se la ve con un “look Gatúbela“ perfecto: un catsuit negro de cuero ultra ajustado de mangas largas y muy escotado que lleva como detalle un cinto marcado en un cuero más brillante simil charol. Para completar el look, la conductora le sumó unas bucaneras al tono elastizadas, una máscara casquete con orejas y un látigo de flecos (ambos, también en negro).

Los likes de la foto se sumaron rápidamente ( ya van más de 70.000 en pocas horas) al igual que los comentarios sobre la “Gatúbela Viciconte“. “Bomba“, “Que hermosa Gatúbela, te queda rebien“, “Sos un fuego“ y “La más hermosa sos“ son solo algunos de los textos que pueden leerse en el posteo.

Pero la novia de Fabián Cubero no fue la primera en apostar a mostrarse con el look de la famosa heroína amiga de Batman. Wanda Nara, cuando no, aprovechó la noche de Halloween (la verdadera, el 31 de octubre) y se mostró con un equipo de látex negro: un enterizo pegado al cuerpo y muy escotado con el que se fotografió en el lujoso baño de mármol de su casa parisina. ¿El beauty look? Pelo suelto con unos mechones sobre la cara y un pequelo chignon en un semirecogido. Las uñas, muy oscuras, en violeta.