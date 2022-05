Mica Viciconte mostró cómo fue el primer corte de pelo de Luca y llenó de ternura a todos

A pocas horas de haber recibido el alta médica, Mica Viciconte y Fabián Cubero continúan disfrutando de los primeros movimientos de su hijo desde casa. Muy emocionados, en las últimas horas mostraron cómo fue el primer corte de pelo que le hicieron a Luca. A través de sus redes sociales, la influencer y el exfutbolista compartieron algunos detalles de lo que está siendo este momento tan especial. En su cuenta de Instagram postearon varias fotos y videos del bebé junto a sus hermanas, y de la presentación virtual que tuvieron con parte de su familia y amigos que no pudieron viajar a conocerlo. Anoche, volvieron a llenar de ternura la red al publicar un tierno video del momento en el que el pequeño fue rapado por primera vez. En las imágenes se pudo observar al niño tranquilo, sin llorar ni mostrarse molesto. «Su primer corte de pelo. Te queda todo hermoso, te amamos», escribieron debajo del clip. Las imágenes conmovieron a cientos de seguidores de ambos, que no tardaron en dejar sus likes y comentarios. «Naaaa me muero de amor», «Ay Micaela por Dios qué belleza esos cachetitos», «Nos derretís LUCA», «No puede ser más bueno! Mira como se queda tranquilo mi vida!», fueron algunos de los mensajes que recibieron.