Mica Viciconte en PH: “En este medio considero que tenés que estar un pasito más atrás para estar protegida”

En el día de ayer Mica Viciconte estuvo invitada a participar del programa de Andy Kusnetzoff, PH Podemos Hablar por la pantalla de Telefe. Durante el programa las preguntas acerca de la ex de Fabián Cubero fueron inevitables.

Todo comenzó cuando Flor Torrente, otra de las invitadas a la noche de Andy, le preguntó a Mica por qué en algunas ocasiones se muestra como una chica mala, cuando es verdaderamente un amor.

“En este medio considero que tenés que estar un pasito más atrás para estar protegida. Obviamente, en el lugar de panelista, siento que tengo que tener como un escudo”, respondió Viciconte.

Fue en ese momento cuando la pregunta del conductor estrella de Telefe a la pareja de Fabián Cubero no se hizo esperar, y expresó lo que todos queríamos saber.

“¿Te cuesta más el panelismo, el medio, o la relación con la ex de Fabián? No te veo incómoda en el panelismo, pero tus temas son siempre vos, Fabián y Nicole”, le preguntó Kusnetzoff a la modelo.

Pese a no poder expresarse demasiado debido a la cautelar que Nicole Neumann impuso sobre la reconocida modelo y el futbolista, impidiéndoles hablar de su persona, Micaela manifestó claramente su opinión.

“En el medio uno siempre está expuesto, más estando de panelista. Pero con Fabián supimos llevar nuestra relación. Antes de que nos llegue la cautelar, tenía conflictos con Fabi, cosas de pareja. Pero con la cautelar no puedo hablar de ella , entonces, desde ese día, porque antes me metía en la relación, me di cuenta que me hizo bien, porque me hizo bien no hablar y me hizo bien en la pareja”, manifestó la deportista de 31 años.