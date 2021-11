Mica Viciconte disparó con munición pesada contra Denise Dumas: «Tiene que pedir disculpas»

Esta noche se transmite el tan esperado estreno de la tercera temporada de «MasterChef Celebrity», donde un nuevo grupo de famosos intentará deslumbrar a los integrantes del jurado con sus preparaciones. Aunque todavía no vimos a ninguno de ellos en acción, ya se produjo el primer enfrentamiento entre Mica Viciconte y Denise Dumas, todo a raíz de una vieja disputa. La novia de Fabián Cubero arremetió contra la conductora y explicó sus motivos.

Mica está en boca de todos tras confirmar su embarazo.

La pelea entre la famosa guardavidas y su ahora compañera en el reality de Telefe data de julio de 2020, cuando la segunda habló sobre supuestos maltratos de la primera hacia las hijas de su pareja. Por ello, Mica Viciconte decidió reflotar esa situación en diálogo con Ciudad.com: «Arrancamos con el pie izquierdo. Yo tuve una mala experiencia con ella fuera de MasterChef. Ella me acusó de varias cosas, por medio de alguien que le había pasado una información que no era cierta. Me hubiese gustado que me pida disculpas públicamente, como corresponde», comenzó.

Por el momento, Denise no hizo referencia a lo dicho por su compañera.

Luego, Mica Viciconte volvió a desmentir lo dicho por Denise en aquella oportunidad, pero igualmente afirma que hoy el trato no es malo: «Acusar e injuriar a alguien no es la manera de hacer mierda a una persona, sin ningún motivo y sin ninguna prueba concreta por defender a otra persona. No me gustó. Intenté como borrar eso para trabajar cómoda y tranquila. Trabajando nos llevamos bien y se armó un buen equipo».

Enfrentadas cara a cara

De todas maneras, la ex «Combate» dejó entrever que su enojo sigue allí, y que espera que en algún momento Dumas pida perdón para que pueda recomponerse el vínculo, el cual hoy se hizo un poco más importante por el hecho de compartir tiempo y espacio en «MasterChef Celebrity». «No sé si superamos eso. Yo lo dejé entre paréntesis, guardado. No se puede superar porque para poder hacerlo se tiene que pedir disculpas. Yo lo dejé a un costado», cerró.