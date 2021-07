Mica Viciconte deslumbró a sus seguidores con un conjunto de encaje blanco

Mica Viciconte posó en Instagram con un conjunto de encaje blanco y generó suspiros en sus seguidores.

Mica Viciconte cautivó a sus seguidores con un conjunto de encaje blanco.(Instagram/@micaviciconte)

El posteo de la modelo rápidamente superó los 28 mil me gusta posando de espaldas y promocionando un producto fitness. Algunos de sus casi 3 millones de seguidores le dejaron mucho cariño en los comentarios.

“Hermosa”, “Divina”, “Perfecta”, “Qué bonita”, fueron algunos de los halagos que recibió la actriz, que tiene acostumbrados a sus fanáticos a este tipo de publicaciones. Suele lucir su trabajada figura y deleita a todos sus seguidores.

¿Tendrá hijos con Fabián Cubero?

Mica Viciconte está en pareja con Fabián Cubero y una hay una incómoda pregunta de la cual nunca logra estar exenta. ¿Quiere tener familia con el ex jugador de Vélez?

Mica Viciconte respondió sobre si quería tener hijos con Cubero.(Instagram/@Micaviciconte)

“Por el momento no”, escribió Mica ante la duda de un seguidor de Instagram en el sticker de preguntas en los últimos días. Si bien en alguna oportunidad ambos fueron consultados y no se mostraron negados al asunto, lo cierto es que en la actualidad no les interesa (o por lo menos a ella) formar una familia (o agrandarla en el caso de Cubero).