Mica Viciconte debutó en un nuevo juego de Bienvenidos a Bordo, casi rompe todo y Guido se agarró la…

Bienvenidos a Bordo estrenó nuevo juego y Guido Kaczka casi se infarta porque Mica Viciconte estuvo a punto de romperlo. En el nuevo reto los participantes deben cruzar entre unos barrotes que mientras van avanzando se van haciendo más angostos.

Mica Viciconte fue la primera en utilizar el nuevo juego de los barrotes en Bienvenidos a Bordo. Mientras la conductora iba avanzado muy confiada y hasta jugueteando, Guido estaba completamente sorprendido con la facilidad y contorsión de la pareja de Fabián Cubero.

Sin embargo, luego del barrote número 12 las cosas se pusieron más difíciles. Lo primero que hizo Mica cuando noto que su cuerpo se le complicaba pasar por los angostos barrotes fue sacarse el cinto para poder atravesar la prueba con facilidad.

Mientras, seguía avanzando, Mica demostró tener un fuerte poder de contorsión y mucha astucia para colocar el cuerpo de una manera que le permitiera no perder nada de tiempo y cruzar entre los barrotes. El problema llegó con el barrote número

“Por el 13 no puede pasar… ¿No te digo? Por el 14 no puede pasar… Pasó, ay no. ¿Pasará por el 15? No, va a romper los barrotes, va a romper todo”, dijo Guido que tembló cuando vio que Mica estaba a punto de romper los barrotes.

El último barrote fue el que no le permitió a Mica ganar el nuevo juego que será muy complicado que otras personas puedan llegar a la gran marca que hizo Mica en su debut. Sin embargo, la que si pudo completar el juego fue Noelia Marzol que se consagró como la primera campeona del reto.

Por otra parte mientras, Guido se acercó a hablar con Mica, la conductora contó cómo lleva la cuarentena con su pareja, Fabián Cubero. “Hay parejas que pelean fuerte. Hay parejas que se dicen malas palabras. Hay algunos que se putean hasta en la mesa. ¿Vos Mica, con Cubero se dicen malas palabras?”, deslizó Guido.

“No, no me gusta. Para nada. No, no me gusta. Porque se empieza con esas faltas de respeto. Yo discuto sola. Fabián no discute. Nada, te da más bronca”, explicó Mica que se lo tomó con humor.