Mica Viciconte confesó sus ganas de tener otro hijo

El 2022 vio a Mica Viciconte transformarse en la madre de Luca Cubero y volverse una de los personajes más importantes de la farándula argentina. Ahora, mientras estaba en “Ariel en su Salsa”, la ganadora de Masterchef comentó que tiene ganas de volver a procrear.

La panelista se lucía en el programa de Telefe cuando empezaron a hablar sobre sus hijos y sorprendió a todos en el piso al responder una pregunta que le hicieron. “¿Por qué no? Me encantaría, pero habrá que ver qué dice el padre. Hay que ver si Fabián quiere ir por un quinto”, afirmó Mica Viciconte. “Pará, frename todo. Esta es ‘la’ declaración de Mica en 2023. ¿Querés ser mamá otra vez? ¿De verdad?”, interrumpió atónito Nico Peralta.

Tras ese comentario, la mediática se mostró más ilusionada con este tema y dijo: “Yo re quiero, pero no depende de mí nomás. Uno más me gustaría”. Y siguió: “Una nena o un nene. Me encantan los bebés y que venga lo que venga. Si bien estoy disfrutándolo mucho a Luca, me gustaría que sean parejitos en edad. Quiero dos años como mucho de diferencia, no más. Con mi hermana nos llevamos cuatro años, pero con mi hermano, uno y está buena esa diferencia y ser seguiditos”, argumentó Mica Viciconte.

Allegra Cubero con su medio hermano Luca.

Si bien este sería el segundo hijo que tendría la modelo, no pasaría lo mismo con su esposo, el cual es padre de otras 3 mujeres junto con su expareja Nicole Neumann. Aunque podría tener un nuevo hijo en una quinta oportunidad, las primeras tres son bastante más grandes que Luca.

La comparación que hizo Cubero

El exfutbolista sale hace un largo tiempo con Mica y, en varias oportunidades, se pudo ver que tiene una buena relación con las pequeñas. Incluso, ella suele ir a los actos escolares de estas, donde mostraron un gran vínculo familiar.

La publicación de Fabián Cubero.

Este fin de año, las hijas de Fabian Cubero lo pasaron junto con su padre y fue durante los festejos que el exjugador compartió una imagen para comparar a su pareja con su hija mayor. “¿Hermanas?”, escribió en sus redes el deportista en un retrato en el que se podía ver a Allegra con Mica Viciconte.