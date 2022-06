Mica Tinelli sufrió una dolorosa pérdida: “Se me fue la mitad de mi corazón”

Mal momento para Micaela Tinelli, la empresaria compartió su dolor junto a sus seguidores y contó la dolorosa pérdida que tuvo en las últimas horas. En sus redes sociales describió la tristeza profunda que siente tras la muerte de su perro Charly. Por su parte, Marcelo Tinelli le dedicó unas emotivas palabras.

Mica Tinelli siempre demostró mucho amor por sus perros, con quienes viaja a todos lados y forman parte de su familia junto a su novio Lisandro López. En su mudanza a México la empresaria se aferró a sus hijos, como los llama y esta mañana compartió su dolor por el fallecimiento de Charly.

“Ayer se me fue la mitad de mi corazón con Charly. Nunca sentí tanta tristeza, y tampoco sé cómo voy a hacer para no tenerlo conmigo. No hay palabras por el momento solo mucho dolor. Mi angelito”, escribió en sus historias de Instagram donde subió una postal junto a él.

Por su parte, Marcelo Tinelli también demostró su dolor por la pérdida de la mascota de su hija mayor: “Cuánto te vamos a extrañar negro. Tuviste a la mejor mamá del mundo”, fueron las primeras palabras del conductor.

Luego escribió: “Volá alto negro tan hermoso, bueno, divertido y calentón. Todavía te seguimos llorando. Siempre estarás con nosotros en nuestros corazones. Te amo tanto Mica”, escribió Marcelo y su hija le respondió: “Te amo pá. Gracias por contenerme y estar siempre conmigo”.