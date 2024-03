Mica Tinelli habló del episodio que casi la separa de Licha López: «Lloré una semana entera»

Mica Tinelli mantiene un vínculo amoroso con el futbolista Lisandro López desde junio de 2019. En medio de su romance, tuvieron que atravesar un traspié que puso en jaque todo lo construido hasta el momento: el deportista recibió una oferta laboral en Arabia Saudita y debía mudarse a ese país. Esto significó una importante crisis en la relación, ya que debían reestructurar sus rutinas. Ella trabaja en Argentina, por lo que mudarse no era una opción y él no poder desperdiciar la oportunidad. Por lo que, decidieron continuar con el romance a distancia. Ahora, se reencontraron después de un tiempo sin verse y Mica compartió una profunda reflexión en redes. «Leí o escuché por ahí, que lo contrario al amor, es el miedo. Siempre fui una persona muy miedosa en general, creo que ya lo conté, pero eso ya es algo que trabajo hace tiempo y que pude mejorar… el año pasado, cuando a Licha le llegó la propuesta de venir a jugar a Arabia, lloré una semana entera, sin exagerar, porque sabía todo lo que eso implicaría. No poder acompañarlo 100%, una relación a distancia, viajar casi 30 hs para poder vernos, diferentes horarios, rutinas, casi como si fuesen diferentes mundos» escribió en su perfil de Instagram. «Todo un poco (o bastante) complicado para una persona como yo porque sería una mentirosa si digo que no me cuesta, que muchas veces no me siento sola, que no volví a tener más ansiedad y algunas cosas más. Pero entendí, que las mejores cosas siempre están del otro lado del miedo, es decir, que a ese miedo hay que enfrentarlo, atravesarlo» agregó. «Si fuese por mi cabeza, mi mente (que es la más difícil de controlar porque los pensamientos son como martillazos constantes) quizás hoy no estaría acá, pero mi corazón me dice lo contrario y me hace avanzar y seguir. Así que acá estoy, acá estamos» concluyó.