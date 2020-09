Miami, yate y pantalón con transparencias: Así es la cuarentena de Stefi Roitman

La cara de felicidad de Stefi Roitman en sus fotos lo dice todo. Parece estar atravesando por un gran momento, a pesar de la cuarentena por coronavirus que nos aqueja. Se encuentra en Miami junto a la familia de su novio.

Las tres fotos que compartió en su cuenta oficial de Instagram en las últimas horas tienen todo lo necesario. De fondo, el agua turquesa de Miami, Florida. Si nos concentramos en la parte central, la actriz se encuentra a bordo de un lujoso yate blanco.

A nivel indumentaria, está luciendo una bikini color negro, pero lo que más llama la atención es el pantalón traslucido que se colocó encima. Tal es la comodidad que tiene, que no tenía puestas ni ojotas.

Pero toda esta magia se rompió un poco cont las historias que compartió con sus dos millones de seguidores. “Estoy tan sensible hoy, tan sensible, que grabé un video de dos minutos expresando todo, pero no lo voy a subir. Pero que alguien me diga qué pasa”.

Y empezó a sacar conjeturas: “Si es la luna que está en algún lado o si soy yo, que soy una sensible extrema. Todo me parece emocionante o todo me parece injusto y me da dolor. Todo me da nostalgia”. Emociones por las que muchos atraviesan por el contexto de pandemia y cuarentena en el que estamos inmersos.

En la última historia relacionada a este tema, Stefi Roitman empezó a prender alguna velas en su casa. “Los amo. Gracias por su aguante y su cariño”, cerró con una sonrisa.