“Mi papá es el que mantiene a mi hijo”, Vicky Xipolitakis reveló cómo vive su separación

Vicky Xipolitakis contó en una entrevista cómo vive esta cuarentena con su hijo, quién se encarga de mantenerlo y criticó duramente a su ex marido.

Por estos días Vicky Xipolitakis transita el aislamiento social, preventivo y obligatorio, sola con su hijo Salvador Uriel y sin la ayuda de su ex marido.

En una entrevista con Santiago Del Moro en “Juntos Podemos Lograrlo”, contó: “Me duele decir que el papá del bebé no lo ve, ni preguntó en plena pandemia cómo está. No le importa el hijo. Mi papá es la persona que mantiene a mi hijo como lo hizo conmigo toda la vida. Él tiene más de 60 años y no lo puedo exponer a que salga. Pero bueno, me hace llegar alimentos, no nos falta nunca nada porque tengo un papá con todas las letras”.

En la nota realizada por videollamada, Vicky Xipolitakis confesó que la relación con Javier Naselli no tiene retorno: “A veces me da un poquito de tristeza, entonces me encierro sola un ratito, lloro y vuelvo con una sonrisa. Me duele que cuando en plena pandemia la gente se muere, él no pregunte cómo está su hijo, o si necesita algo”.

Y agregó que su ex tampoco se hace cargo de la obra social de su hijo: “No estamos hablando de alguien que no tiene, pero hay personas que son miserables de corazón. Igual a Salvador nada le llega, acá todo es fiesta, alegría, sonrisas, todo es juego. En algún momento le va a caer la ficha de cómo se está manejando. Acá se separaron los grandes, pero no nos olvidemos que hay un menor, con la calidad de vida y los gastos que tiene”.

Vicky Xipolitakis había presentado una denuncia contra el padre de su hijo y recientemente fue desestimada por la Justicia, la mediática explicó que se debió a una mala elección de su abogado: “Falló en contra porque no se contestó y lo tomó como una falta de respeto”.

“Fueron tres plazos para contestar, y se vencieron porque tenía un abogado de canje. Solo sirvió para lo mediático, pero esto es el futuro de mi hijo. Por eso dijeron que tenemos que pagar el 50 por ciento cada uno”, continuó.

Para finalizar la entrevista, Vicky Xipolitakis les consultó a las periodistas del estudio cómo pasaban ellas la cuarentena, mientras mostraba su lujoso look. Y María Julia Oliván le respondió con ironía: “Nosotras, acá. No tenemos niñera, no tenemos cinturón Gucci, estamos laburando, lavamos la ropa y cuidamos a los pibes. Hacemos lo que podemos”.