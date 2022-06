Mery del Cerro habló del romance de la China Suárez y Rusherking: «Están enamorados»

Desde que la China Suárez y Rusherking confirmaron su noviazgo, la pareja no deja de mostrarse en las redes sociales muy cómplices. En las últimas horas, la actriz fue con sus hijos a verlo cantar en el Luna Park y la salida familiar fue muy comentada en las redes. Ahora, Mery del Cerro, amiga de Eugenia, opinó sobre el romance y dio detalles de cómo está su vínculo con ella después de los rumores de pelea.

La ex participante de Master Chef Celebrity despejó las dudas de un supuesto conflicto entre ellas después de que estallara el Wanda Gate. «La China siempre fue muy amiga mía y sigue siendo amiga mía. No compartimos cosas quizás de la diaria y vivimos lejos, pero yo no estoy peleada ni nada. No me meto en los problemas de otras personas, así que divido las cosas», sostuvo en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Sobre las polémicas repercusiones que generó la relación entre la China y el trapero, Del Cerro remarcó: «Eso es parte de la gente que siempre va a criticar. Critican porque es fácil hacerlo. Ellos me encantan, están felices, bien y están enamorados».