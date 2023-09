Merquel, Fontanazza y una reunión a escondidas en Saavedra en la que arremetieron contra Gómez.

(Por Ciudad Noticias): Si bien la ex diputada y la ex secretaria de cultura aseguran que acompañan la candidatura del Dr. Oscar Gomes de Unión por la Patria, todos los integrantes de la lista saben que eso no es tal, inclusive para muchos, el alejamiento de Merquel y su tropa, era necesario para consolidar al peronismo distrital.

Reunión hermética en Saavedra:

El sábado por la tarde noche, Marisol Merquel y Griselda Fontanazza, se reunieron en un domicilio privado cercano a la Escuela N° 2 Bernardino Rivadavia donde allí a la denunciada por estafa en el partido de Morón, se le pidieron varias explicaciones entre los pocos que formaron parte de la convocatoria.

Merquel en esa vivienda, dijo que, “Oscar Gómez la echó del espacio”, en tanto que un militante que acompaña a la exdiputada a recorrer los distritos de la región lanzó; “Gómez no gana ni la puerta para disparar”.

En otro momento de la reunión, quien ordenó a su tropa a militar y votar para el vecinalista Matías Nebót, pidió que lo hablado no se filtrara y no llegara a oídos de los medios La Zero FM y Ciudad Noticias.

Por su parte Griselda Fontanazza, apunto contra el comunicador Pablo Peralta diciendo que, “miente siempre, es un boludo importante, no le demos bola”.

Merquel y Fontanazza podrán negar reuniones, visita de Tolosa Paz, apadrinar a Matías Nebot, pero los días y los hechos, van demostrando para quienes están haciendo campaña ya que no se han mostrado con Gómez ni mucho menos han pedido que el electorado apoye la candidatura del médico pigüense.