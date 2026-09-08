Merquel expuso la interna del PJ de Saavedra y apuntó contra la gestión municipal: “Falta planificación y gestión”

(Por Ciudad Noticias): La exdiputada provincial y dirigente justicialista reconoció que actualmente no existe un trabajo articulado entre la conducción partidaria y el bloque de concejales peronistas. Además, aseguró que el PJ busca convertirse en alternativa electoral en Saavedra y cuestionó los 25 cambios de funcionarios registrados durante la administración municipal. “Después todo lo que se hace es tapar baches”, afirmó.

La dirigente del PJ de Saavedra y exdiputada provincial Marisol Merquel dejó fuertes definiciones sobre el escenario político local, reconoció públicamente las diferencias existentes dentro del peronismo y cuestionó la gestión del gobierno municipal por lo que consideró una falta de planificación y de un proyecto definido para el distrito.

Las declaraciones fueron realizadas esta mañana durante una entrevista con Pablo Peralta en Ciudad Noticias Radio, por La Zero FM Saavedra, luego de la reciente visita del gobernador Axel Kicillof a Pigüé.

Uno de los puntos políticos más relevantes surgió al analizar el encuentro que Kicillof mantuvo con dirigentes y militantes en la sede del Partido Justicialista.

Ante la consulta por algunas ausencias durante esa reunión, Merquel descartó que se hubiera impedido la participación de algún sector y aseguró que el encuentro fue abierto.

“No había una persona en la puerta diciendo quién entra o quién no podía entrar”, sostuvo.

La dirigente explicó que no existieron invitaciones personalizadas y definió al PJ como “la casa de los peronistas”. En ese sentido, remarcó que la participación dependió de la decisión de cada dirigente o militante.

Pero inmediatamente reconoció una situación que hasta ahora permanecía como uno de los puntos sensibles dentro del justicialismo saavedrense.

“No hay trabajo articulado” con los concejales peronistas

Merquel confirmó que el Consejo del Partido Justicialista y el bloque de concejales peronistas actualmente funcionan de manera independiente.

“El partido no está trabajando en forma articulada con el bloque de concejales peronistas. Esto es una realidad. No hay conexión, no hay trabajo articulado”, afirmó.

Aclaró que existe diálogo entre las partes, pero reconoció que eso no se traduce en una estrategia política conjunta.

“El Consejo del partido trabaja independientemente o el bloque trabaja independientemente del Consejo del partido”, explicó.

Merquel fue todavía más allá al señalar que el bloque de concejales “no reconoce una autoridad dentro del Consejo del partido”.

Sin embargo, buscó quitarle dramatismo a la situación y evitó presentarla como una ruptura definitiva.

“Lejos de ser un conflicto, es una realidad que hay que contársela a la gente y que en algún momento se resolverá o no se resolverá”, sostuvo.

Kicillof, el PJ y una señal hacia 2027

La visita del gobernador también dejó una fuerte definición de Merquel sobre el futuro político de Axel Kicillof.

La dirigente confirmó que distintos sectores del peronismo local ya trabajan con la mirada puesta en una eventual candidatura presidencial del mandatario bonaerense.

“Muchos de nosotros estamos trabajando para la candidatura a presidente del actual gobernador de la provincia”, afirmó.

Según relató, esa intención fue expresada directamente ante Kicillof durante el encuentro partidario.

Merquel incluso habló del gobernador como un “probablemente futuro presidente de la Argentina” y sostuvo que muchos dirigentes desean y trabajan para que esa posibilidad pueda concretarse a partir de 2027.

Al mismo tiempo, destacó que el peronismo de Saavedra está integrado por diferentes vertientes y sostuvo que esa diversidad debe mantenerse.

“El peronismo es un movimiento amplio”, señaló, al mencionar incluso la incorporación de personas que nunca militaron dentro del PJ pero que actualmente adhieren a la figura del gobernador bonaerense.

El PJ quiere volver a disputar el gobierno de Saavedra

La dirigente también comenzó a marcar el terreno electoral en el distrito.

“El peronismo en el distrito de Saavedra desea ser una alternativa electoral para el año que viene”, afirmó.

Merquel señaló que el espacio ya trabaja en la construcción de una estructura política y reconoció que existen diferencias con el actual gobierno municipal, aunque aseguró que desde el PJ buscan plantearlas con respeto y acompañarlas con propuestas.

La exdiputada insistió en que la política local debe concentrarse en los problemas cotidianos del distrito y en construir una alternativa de cara al próximo proceso electoral.

Duras críticas a la gestión municipal

La entrevista avanzó luego sobre el funcionamiento del Ejecutivo municipal y allí Merquel formuló uno de sus cuestionamientos más contundentes.

“Creo, desde el inicio, que falta planificación en cuanto a los rumbos”, sostuvo.

Para la dirigente, la cantidad de modificaciones realizadas dentro del gabinete constituye una señal de esas dificultades.

“Veinticinco cambios de funcionarios en dos años y medio de una gestión es un disparate”, afirmó.

Merquel aclaró que no conoce en detalle cada una de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo y que, por ese motivo, evita pronunciarse específicamente sobre medidas cuya información completa no posee.

Sin embargo, aseguró que los reclamos que recibe de los vecinos muestran problemas que la administración municipal debería abordar.

Entre ellos mencionó el estado de las calles, la limpieza de las localidades, los inconvenientes relacionados con la basura y la falta de generación de obra pública.

Para Merquel, esos problemas están relacionados con una cuestión central: la ausencia de planificación.

“Después todo lo que se hace es tapar baches”

La dirigente sostuvo que administrar un municipio requiere establecer prioridades y objetivos desde el comienzo de una gestión.

“La gestión comienza desde el día uno de asumir un cargo tan importante como el de conducir los destinos de un municipio”, expresó.

Y lanzó una de las frases más fuertes de la entrevista:

“Cuando no hay un proyecto diagramado de qué es lo que el distrito necesita, después todo lo que se hace es tapar baches”.

Merquel diferenció esas respuestas inmediatas de las soluciones estructurales que, según consideró, necesita Saavedra.

Aclaró, no obstante, que la situación económica de los municipios también está condicionada por el contexto nacional y por la reducción de recursos que reciben las provincias.

Según explicó, existe un efecto “cascada”: si disminuyen los recursos nacionales destinados a la provincia de Buenos Aires, también se reduce la capacidad financiera para asistir a los municipios.

Pero consideró que ese contexto no elimina la responsabilidad local de planificar y gestionar.

“Falta de gestión. La gestión comienza desde el día uno”, insistió.

“Las necesidades de la gente ya no se pueden tapar”

Hacia el final de este tramo de la entrevista, Merquel volvió sobre la situación social del distrito y aseguró que recibe diariamente reclamos vinculados con salud, alimentación y necesidades básicas.

“Las necesidades de la gente hoy ya no se pueden tapar en el distrito de Saavedra”, afirmó.

La dirigente sostuvo que ningún municipio puede resolver por sí solo la totalidad de esas demandas, pero consideró indispensable contar con un plan de contingencia y articular respuestas entre diferentes niveles e instituciones.

En ese esquema ubicó al Municipio, al gobierno de la provincia de Buenos Aires y también a los partidos políticos como receptores de los reclamos de la comunidad.

Merquel aclaró que su planteo no busca realizarse únicamente desde una posición opositora.

“No lo digo acá desde un lugar de opositora, lo digo desde el lugar del bien común”, expresó.

Y cerró con otra crítica al funcionamiento de la administración municipal al considerar que actualmente no existe suficiente participación del conjunto de la comunidad en la búsqueda de soluciones.

Así, tras una jornada que mostró públicamente la cercanía del PJ saavedrense con Axel Kicillof, Merquel dejó expuestos los tres frentes sobre los que el peronismo local comienza a moverse: resolver su falta de articulación interna, consolidar el proyecto presidencial del gobernador bonaerense y construir una alternativa para disputar nuevamente el gobierno municipal de Saavedra.