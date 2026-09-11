Merquel cuestionó la política de las promesas y pidió planificación: “Hay que estar preparado con un plan de gobierno”

(Por Ciudad Noticias): La exdiputada bonaerense y dirigente del Partido Justicialista del distrito de Saavedra, Marisol Merquel, planteó la necesidad de discutir qué prioridades debe asumir una gestión municipal, reclamó mayor planificación para abordar los problemas de fondo y destacó la formación política como uno de los ejes centrales del nuevo Consejo del PJ local.

Durante una entrevista radial, Merquel trazó una diferencia entre las acciones de gobierno que tienen mayor visibilidad pública y aquellas respuestas que, aunque muchas veces no se ven, pueden tener un impacto directo sobre las necesidades de la comunidad.

“Depende del tipo de gestión que uno tenga intención de llevar adelante, si es lo que se ve o si es lo que no se ve. Yo siempre soy partidaria, y lo verás en mi accionar, de que a veces lo que no se ve es mucho más redituable”, afirmó.

La dirigente sostuvo que actualmente existe una fuerte demanda social y consideró que la capacidad para resolver problemas concretos debe convertirse en una de las principales medidas de evaluación de cualquier administración.

“Hoy las demandas son muchas y, de diez demandas que existen para nosotros como partido, como espacio político, poder resolver en un día dos de las demandas es una enorme satisfacción. Entiendo que para una gestión municipal poder lograr la resolución de por lo menos ocho o nueve demandas de las diez debe ser la tarea”, señaló.

Para Merquel, esa definición forma parte de las decisiones políticas que diferencian una gestión concentrada en mostrar resultados visibles de otra orientada a trabajar sobre cuestiones estructurales.

“Son decisiones políticas que se toman: si es mostrar o si es tratar los problemas de fondo”, expresó.

En ese sentido, advirtió que abordar esos problemas requiere planificación, tanto en materia de recursos como en el funcionamiento de las distintas áreas municipales.

“Para tratar los problemas de fondo hay que tener una planificación en todo lo que tiene que ver con la recaudación, en lo que tiene que ver con la planificación de una gestión en sus diferentes áreas”, sostuvo.

Merquel vinculó directamente esa capacidad de gestión con la preparación de quienes ocupan responsabilidades públicas. “Por eso es tan importante formarse, por eso es tan importante prepararse. Por eso no da lo mismo que cualquier persona ocupe cualquier lugar”, remarcó.

Y agregó: “Necesitamos en los equipos de trabajo personas idóneas para ocupar los lugares”.

La exlegisladora explicó que ese es precisamente uno de los objetivos que se trazó el nuevo Consejo del Partido Justicialista del distrito de Saavedra. Según detalló, el espacio viene desarrollando instancias de capacitación destinadas a dirigentes actuales y a quienes puedan asumir responsabilidades institucionales en el futuro.

“Hicimos hace poco tiempo una capacitación con exconcejales, con concejales, mandatos cumplidos, una capacitación legislativa que va a continuar. Ahora la segunda instancia se va a desarrollar en la localidad de Saavedra”, explicó.

Merquel aseguró que la intención es generar cuadros preparados más allá de cualquier calendario electoral.

“Tratamos permanentemente de generar cuadros formados para las instancias de lo que puede llegar a venir, independientemente de lo electoral. Hay que trabajar a tiempo estas cosas”, afirmó.

En ese punto fue crítica con la práctica de capacitarse una vez que ya se ocupa una función institucional.

“Yo he escuchado concejales actuales diciéndome: ‘Estoy haciendo una capacitación en formación legislativa’. Bueno, hay que hacerla antes. Si no, después nos pasa, como nos ha pasado a todos seguramente alguna vez”, señaló.

La dirigente aclaró que su planteo no busca cuestionar individualmente a quienes actualmente ejercen cargos, sino remarcar la importancia de llegar preparados a esas responsabilidades.

Desde el PJ, explicó, procuran facilitar la participación de sus dirigentes y militantes en distintas jornadas de formación política y capacitación, tanto virtuales como presenciales.

“Cada vez que hay una jornada de formación política o de capacitación, sea virtual o en algún punto de la provincia, tratamos de que nuestros participantes del Partido Justicialista o quienes deseen puedan asistir”, indicó.

Merquel reconoció que ese proceso demanda tiempo, trabajo y recursos, pero aseguró que existe una definición política clara detrás de esa apuesta.

“Todo esto cuesta, todo esto es mucho trabajo y todo esto cuesta esfuerzo. Pero estamos convencidos de que el punto es por ahí, prestando mucha atención primero a las demandas de la comunidad, del distrito, y segundo a tener en claro qué es lo que hay que hacer en la etapa de lo que viene”, manifestó.

La dirigente anticipó además un escenario complejo para las próximas administraciones y sostuvo que cualquier alternativa de gobierno deberá llegar con una propuesta previamente elaborada.

“Claramente no va a ser fácil, pero hay que estar preparado con un plan de gobierno y con distintas alternativas que hagan que una gestión camine y funcione más allá de los avatares de todos los días”, afirmó.

“Basta de estas cuestiones mágicas previo a una campaña electoral”

Merquel también cuestionó las tradicionales promesas electorales y advirtió que ese modelo de construcción política podría encontrar mayores límites en las próximas elecciones.

“Basta de estas cuestiones mágicas previo a una campaña electoral. Venir a ofrecer lo que no se puede cumplir es un gran error que se viene cometiendo durante los últimos años, que creo que el año que viene no va a funcionar”, sostuvo.

Según la dirigente justicialista, el escenario actual deja cada vez menos margen para grandes promesas y obliga a concentrarse en la capacidad real de resolver problemas.

“Hoy no hay demasiado para prometer. La apuesta es resolver o buscar las alternativas como para resolver distintos conflictos que atraviesan los municipios, las gestiones locales. Creo que se va a tratar de eso”, expresó.

En esa línea, insistió en que el trabajo político del PJ de Saavedra estará concentrado en tres ejes: acompañamiento, escucha y capacitación.

“Te vuelvo a repetir y hacer énfasis en el esquema de acompañamiento, de escucha y principalmente de formación. Nosotros estamos muy enfocados en eso”, afirmó.

El PJ participará del plenario del Movimiento Derecho al Futuro

Durante la entrevista, Merquel también confirmó la participación del Partido Justicialista local en el próximo plenario del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político que encabeza el gobernador bonaerense.

La actividad se desarrollará en Coronel Suárez y desde el PJ del distrito ya comenzaron a convocar a quienes quieran participar.

“Este sábado se lleva adelante el plenario del Movimiento Derecho al Futuro, el armado político del Gobernador, en el cual vamos a estar participando en Coronel Suárez, a partir de las once de la mañana”, informó.

La dirigente anticipó además que el encuentro contará con participación de integrantes del gabinete bonaerense.

“El día sábado va a ser muy importante. Vamos a contar con la presencia de ministros y funcionarios”, señaló.

Merquel explicó que estos plenarios se vienen desarrollando en las distintas secciones electorales de la provincia de Buenos Aires y adelantó que posteriormente habrá una instancia en Avellaneda con presencia del gobernador.

En ese marco, la dirigente del PJ de Saavedra dejó planteada una definición que atraviesa buena parte de su discurso político: menos improvisación, menos promesas de campaña y mayor preparación para gestionar.

Para Merquel, la discusión no pasa solamente por quién ocupe un cargo, sino por las herramientas con las que llegue a ejercerlo.