Merquel advirtió por el crecimiento de la demanda social en Saavedra y cuestionó los recortes de Nación

(Por Ciudad Noticias): La dirigente del PJ de Saavedra, exdiputada provincial y referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof habló esta mañana con Pablo Peralta en Ciudad Noticias Radio, por La Zero FM de la localidad de Saavedra. Reveló que fue convocada por el intendente Matías Nebot para gestionar asistencia ante la Provincia, destacó el aumento de la ayuda alimentaria y defendió la presencia del gobierno bonaerense en el distrito.

La dirigente del PJ de Saavedra y exdiputada provincial Marisol Merquel advirtió sobre el crecimiento de las necesidades sociales en el distrito y vinculó ese escenario con la situación económica y los recortes de programas y fondos provenientes del Gobierno nacional.

Merquel, referente local del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio político que encabeza el gobernador Axel Kicillof, brindó declaraciones esta mañana durante una entrevista con Pablo Peralta en el programa Ciudad Noticias Radio, de La Zero FM 104.9 , donde también hizo un balance de la reciente visita del mandatario bonaerense a Pigüé.

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la situación social que atraviesa el distrito. Merquel aseguró que comenzaron a observarse en el interior bonaerense necesidades básicas que anteriormente no tenían la presencia o magnitud actual.

La dirigente explicó que esta mayor demanda llevó al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense a reforzar fuertemente la asistencia.

“El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad ha triplicado el envío de alimentos también a los municipios”, afirmó.

Merquel relacionó esta situación con la discontinuidad de programas nacionales y la falta de transferencias de recursos que, según sostuvo, corresponden a la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, mencionó obras públicas paralizadas por falta de financiamiento nacional, la situación de las rutas y la interrupción de programas vinculados con áreas sociales, educativas, sanitarias y alimentarias.

Según explicó, ese escenario obliga al gobierno provincial a destinar mayores recursos para sostener políticas que impactan directamente sobre los municipios.

Merquel confirmó que el intendente Matías Nebot la convocó para gestionar asistencia

Durante la entrevista, la dirigente justicialista reveló además que semanas atrás fue convocada por el intendente de Saavedra a una reunión en la Municipalidad para abordar distintas problemáticas sociales.

El encuentro, según relató, se realizó a las siete de la mañana y contó también con la participación de autoridades municipales del área de Desarrollo Social.

Merquel explicó que aceptó la convocatoria debido a su trabajo en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y remarcó que está dispuesta a colaborar con el gobierno municipal cuando existen necesidades concretas de los vecinos, independientemente de las diferencias políticas.

“Me pongo al servicio no solo de las gestiones municipales, porque es lo que corresponde, sino de la comunidad”, sostuvo.

Uno de los temas planteados estuvo relacionado con la asistencia destinada a calefacción y compra de leña.

Sobre ese pedido puntual, Merquel consideró que, debido al momento del año en que se realizó la gestión, los tiempos para atender la demanda del invierno ya estaban prácticamente agotados.

“Ya estamos entrando casi en primavera. El tema del subsidio para la leña, que el año pasado también se consiguió, pasará seguramente para el año que viene”, explicó.

Y agregó: “Ya estamos entrando en primavera y creo que estamos un poco pasados de tiempo”.

Sin embargo, confirmó que desde el área provincial se avanzará con otro tipo de asistencia: un subsidio destinado al fortalecimiento del programa Envión y al equipamiento del espacio recientemente ampliado en el barrio Tiro Federal de Pigüé.

La visita de Kicillof y la inauguración de la Casa de la Provincia

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la reciente visita del gobernador Axel Kicillof a Pigüé, donde quedó formalmente inaugurada la Casa de la Provincia.

Merquel aclaró una situación que había generado comentarios en la comunidad: el edificio ya funcionaba desde diciembre, pero todavía no se había realizado su inauguración oficial.

Según explicó, se decidió comenzar a utilizar las instalaciones antes del acto protocolar para que los vecinos pudieran acceder cuanto antes a los distintos servicios provinciales concentrados allí.

La dirigente recordó además que la construcción de la Casa de la Provincia había sido cuestionada inicialmente por sectores que objetaban el destino de los fondos.

Con el edificio ya funcionando, Merquel consideró que esos cuestionamientos quedaron superados por la utilidad que actualmente tiene para la comunidad.

Destacó las mejores condiciones laborales para los empleados públicos, la posibilidad de realizar diferentes trámites provinciales en un mismo lugar y la utilización de las instalaciones para reuniones de instituciones, actividades culturales, muestras y charlas.

Para Merquel, se trata de una de las obras públicas más importantes realizadas en los últimos años en Pigüé.

“No es una obra política, no es una cuestión de gestión momentánea”, remarcó, al señalar que el edificio continuará prestando servicios independientemente de quién gobierne en el futuro.

La defensa del vínculo de Kicillof con los municipios

En medio de sus cuestionamientos al Gobierno nacional, Merquel contrapuso la situación con el vínculo que, según afirmó, mantiene Kicillof con los municipios bonaerenses.

La exdiputada destacó que la Provincia sostiene el trabajo con las intendencias independientemente de su pertenencia política y puso como ejemplo la asistencia que recibe el propio distrito de Saavedra.

“El gobernador Kicillof, si tuvo una característica en estos casi dos períodos de gobernador en la provincia de Buenos Aires, fue su cercanía con todos los municipios”, sostuvo.

La dirigente recordó además las distintas visitas del gobernador al distrito y la presencia de funcionarios provinciales durante los últimos años.

El programa Envión vuelve a tener protagonismo en Tiro Federal

Merquel también destacó la ampliación del espacio del barrio Tiro Federal que estará destinado al funcionamiento del programa Envión.

La referente justicialista recordó especialmente la historia del lugar, donde años atrás había funcionado un merendero durante la gestión del exintendente Hugo Corvatta.

Según relató, el espacio había surgido para atender a chicos del barrio y allí se desarrollaban actividades educativas, recreativas y sociales.

Merquel señaló que durante la gestión de Gustavo Notararigo el lugar permaneció sin uso durante cuatro años y destacó que ahora vuelva a tener actividad vinculada con políticas destinadas a jóvenes.

La Provincia, explicó, realizó aportes para la ampliación del edificio y Kicillof había firmado además la incorporación de alrededor de cien becas adicionales para chicos y chicas del programa Envión.

“Lo que todos anhelamos y esperamos es que comience a funcionar rápidamente con esta ampliación y con estas nuevas instalaciones”, expresó.

El respaldo provincial a las cooperativas de Saavedra

La agenda vinculada con la visita del gobernador también incluyó actividades con cooperativas.

Merquel destacó particularmente la presencia del titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, y el trabajo que el organismo viene realizando con entidades del distrito.

La dirigente mencionó el caso de la cooperativa Otto Vargas, que recibió asistencia provincial para adquirir herramientas y mejorar sus condiciones de funcionamiento.

Según Merquel, estos aportes pueden observarse concretamente en equipamiento, herramientas, indumentaria y mejores condiciones para los trabajadores.

También señaló que durante las actividades oficiales hubo reconocimientos a cooperativas que vienen trabajando junto con la Provincia.

“Hay que estar al servicio de todo lo que se pueda gestionar”

A lo largo de la entrevista, Merquel buscó instalar una definición política: frente al crecimiento de las demandas sociales, las diferencias partidarias no deberían impedir la articulación entre el Municipio y la Provincia.

La dirigente del PJ sostuvo que la situación económica está generando mayores necesidades también en distritos del interior bonaerense y aseguró que continuará interviniendo ante los organismos provinciales cuando existan pedidos concretos desde Saavedra.

“Uno tiene que ser consciente, tiene que ser coherente con todo este tipo de necesidades que también afectan al distrito de Saavedra y tiene que estar al servicio en materia de todo lo que se pueda gestionar”, afirmó.

En ese contexto, Merquel defendió la gestión de Axel Kicillof, cuestionó el impacto de los recortes nacionales sobre las provincias y puso como ejemplos de la presencia bonaerense en Saavedra la asistencia alimentaria, el programa Envión, el acompañamiento a las cooperativas y la Casa de la Provincia recientemente inaugurada oficialmente en Pigü