(Por Ciudad Noticias – Editorial): No habían transcurrido siquiera cinco horas desde que Matías Nebot prometiera corregir errores, realizar una autocrítica y respetar los cuestionamientos de los concejales, cuando comenzaron a circular por redes sociales y grupos de WhatsApp publicaciones con acusaciones, descalificaciones personales y ataques dirigidos contra concejales y medios de comunicación críticos de su administración.

Entre los contenidos que llegaron a nuestra redacción aparecen publicaciones que anuncian la supuesta expulsión de Andrea Guardese del Frente Renovador, sin acompañar ninguna resolución partidaria que lo acredite, mientras que otras califican de «golpistas» a representantes legislativos que ejercieron sus facultades dentro de un procedimiento contemplado por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

¿Desde cuándo cumplir con un procedimiento institucional constituye un golpe? ¿Acaso los concejales no fueron elegidos democráticamente por los mismos vecinos que eligieron al intendente? ¿Y desde cuándo ejercer el periodismo crítico se convierte en una provocación que merece descalificaciones?

La democracia no puede reivindicarse únicamente cuando garantiza la permanencia en el poder y desconocerse cuando los mecanismos de control institucional resultan incómodos.

Durante las últimas horas reaparecieron modalidades de confrontación que Ciudad Noticias ya había denunciado al comienzo de la investigación contra Nebot: circulación de versiones sin respaldo documental, acusaciones personales, publicaciones destinadas a desacreditar a representantes legislativos y ataques contra periodistas y medios que mantienen una mirada crítica sobre el Ejecutivo.

Según la información recibida por este medio, personas que habían permanecido fuera de la primera línea de exposición durante el proceso investigativo comenzaron nuevamente a intervenir en la discusión pública, difundiendo acusaciones y contenidos que merecen ser examinados y contrastados.

No es un fenómeno desconocido. Es el mismo patrón de confrontación política que ya habíamos advertido antes de la llegada de Nebot a la intendencia y que volvió a manifestarse durante su administración.

Resulta especialmente significativo recordar que, durante la noche anterior a la sesión, fue el propio Nebot quien solicitó a sus funcionarios y militantes absoluta cordura, respeto y responsabilidad. Pidió expresamente que no hubiera agravios ni provocaciones contra ningún concejal, independientemente del sentido de su voto.

Esta mañana, frente a los medios de comunicación, volvió a hablar de autocrítica, respeto y compromiso con la democracia.

Ahora tiene la oportunidad de demostrar que aquellas palabras no fueron solamente un recurso discursivo para atravesar la jornada en la que estuvo en discusión su continuidad.

Semanas atrás, desde Ciudad Noticias advertimos que la disputa por la permanencia del intendente podía derivar en una escalada de confrontación contra concejales y medios de comunicación críticos. Lo que comenzó a observarse después de la sesión vuelve a poner esa advertencia sobre la mesa.

Desde este momento, cualquier episodio de hostigamiento, intimidación o represalia contra concejales y trabajadores de prensa deberá ser investigado y sus responsables identificados. Y el intendente tendrá que asumir la responsabilidad institucional que le corresponde como máxima autoridad del distrito.

Nebot debe repudiar públicamente las campañas de desprestigio, desautorizar cualquier ataque promovido desde su espacio político y garantizar que ningún recurso del Estado municipal sea utilizado para perseguir, desacreditar o silenciar voces críticas.

La responsabilidad por la autoría de cada publicación deberá establecerse con pruebas. Pero el compromiso de preservar un clima democrático y respetuoso no admite dobles discursos.

Nebot consiguió permanecer en el cargo. Eso no le otorga autorización para avanzar contra quienes cuestionan su administración.

Los concejales que votaron por su destitución no son enemigos de la democracia. Los periodistas que investigan al poder tampoco.

La sesión especial terminó. El control legislativo y periodístico continúa.

Si la autocrítica anunciada por Nebot tiene algún valor, su primera demostración debe ser ponerle un límite a las operaciones contra concejales y medios de comunicación. De lo contrario, la promesa de cambio habrá durado menos que una jornada política.