MEMORIA SELECTIVA: Susbielles cuestiona a Alberto Fernández, pero su secretario de Obras Públicas fue parte de la gestión de Vialidad Nacional

(Por Ciudad Noticias): El intendente de Bahía Blanca responsabilizó al expresidente por la falta de avances en la obra de El Cholo. Sin embargo, Gustavo Trankels, actual funcionario de su gabinete y exintendente de Tornquist, estuvo al frente del distrito local de Vialidad Nacional durante aquella administración. Una contradicción política que abre interrogantes sobre las responsabilidades y la memoria de quienes hoy gobiernan.

Las recientes declaraciones del intendente Federico Susbielles sobre el abandono de la obra del Paso Urbano El Cholo volvieron a poner sobre la mesa un debate que va más allá de las responsabilidades de los distintos gobiernos nacionales: la coherencia del discurso político y el papel que desempeñaron quienes hoy forman parte de la administración municipal.

Susbielles fue contundente al cuestionar la gestión del expresidente Alberto Fernández, al afirmar que también había perjudicado a Bahía Blanca por no completar una obra fundamental para la ciudad y la región.

Sin embargo, hay un dato que resulta imposible pasar por alto. Durante buena parte de aquella administración nacional, el responsable del distrito de Vialidad Nacional con sede en Bahía Blanca fue Gustavo Trankels, exintendente de Tornquist y actual secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio bahiense.

Trankels asumió la conducción del distrito vial en 2020 y permaneció en esa función durante la gestión de Alberto Fernández. En noviembre de 2023, Susbielles anunció su incorporación al gabinete municipal y lo designó al frente del área de Obras Públicas a partir del 10 de diciembre de ese año.

La contradicción se vuelve todavía más evidente al revisar las declaraciones del propio Trankels. En abril de 2023, cuando Vialidad Nacional anunció avances en el intercambiador de El Cholo, el entonces funcionario destacó públicamente el respaldo económico y la decisión política del gobierno de Alberto Fernández para impulsar los trabajos.

Aquel reconocimiento contrasta con el severo cuestionamiento que hoy realiza el intendente a esa misma administración.

Esto no significa atribuirle a Trankels la responsabilidad exclusiva por la paralización de una obra nacional, cuya ejecución y financiamiento involucraban distintas instancias del Estado. Pero sí plantea una pregunta legítima: ¿cómo se explica que quien integró y defendió públicamente aquella gestión sea hoy uno de los principales responsables del área municipal encargada de buscar soluciones para una obra que sigue inconclusa?

Susbielles tiene derecho a cuestionar las decisiones de los gobiernos nacionales, tanto anteriores como actuales. Lo que resulta difícil de conciliar es la dureza de sus declaraciones con la elección de colaboradores que ocuparon puestos relevantes durante las administraciones que ahora critica.

La discusión no debería limitarse a señalar quién abandonó la obra, sino también a examinar qué responsabilidades asumieron los funcionarios que tuvieron intervención en ella y qué resultados pueden mostrar.

Porque la memoria política no puede comenzar el día en que se asume un nuevo cargo ni acomodarse según las conveniencias del presente.

El Cholo sigue esperando una solución definitiva. Y mientras los discursos buscan responsables, los antecedentes también forman parte de la historia.

La coherencia no se declama: se demuestra.